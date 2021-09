Far Cry 6: cosa sapere prima di iniziare a giocare

Dalla A di Antón Castillo alla Y di Yara, ecco cosa serve sapere prima di tuffarsi a capofitto nella guerra caraibica di Far Cry 6

Di tanto in tanto Ubisoft si diverte a spedirci in qualche rivoluzione, e nel caso di Far Cry 6 dovremo rovesciare una dittatura nella fittizia isola di Yara: cosa serve sapere prima di iniziare? Più che darvi una risposta a questa domanda, abbiamo direttamente radunato tutte le informazioni rilasciate fino ad ora (dichiarazione più, dichiarazione meno). Va da sé che, con il fiato della next-gen sul collo delle console che già abbiamo, si tratta del più ambizioso capitolo della saga visto fino ad ora. Ma non è sempre così, del resto? Prendete il biglietto: stiamo per portarvi a Cub… ehm, Yara. Sì, Yara.

Ok, forse dovremmo essere un po’ più espliciti i merito. La fonte di molte di queste “indiscrezioni ufficiali”, ovvero lo stesso direttore narrativo Navid Khavari, ha fatto leva sulle proprie esperienze di vita per specificare che, contrariamente a quanto precedentemente dichiarato da Ubisoft, la trama del gioco sarà di stampo politico. L’esistenza di Yara è in realtà una chiara allegoria per la situazione di Cuba e il team di sviluppo ha voluto dire la propria in merito proprio tramite il gioco. Ora che è tutto chiaro, possiamo finalmente procedere: siamo di fronte ad un titolo che ha veramente tanto da dire.

Yara libre

La prima cosa da sapere su Far Cry 6 consiste nell’ambientazione scelta. In questo caso siamo nel “paradiso tropicale fermo nel tempo” di Yara, nel cuore dei Caraibi. L’isola ha decisamente visto giorni migliori. Come ha dichiarato il già citato Khavari, l’isola è reduce di decenni di sanzioni economiche. La povertà e gli scismi hanno causato una rivoluzione contro una tirannia che ci condurrà nelle giungle, sulle spiagge e nelle città del luogo. Prenderemo le redini di Dani Rojos, nostro/a avatar maschile o femminile, nel “più grande parco giochi” mai costruito da Ubisoft.

L’avatar sarà doppiato interamente con tanto di motion capture a prescindere dal suo genere di appartenenza, e sarà un nativo o una nativa del luogo obbligato/a a seguire il corso degli eventi. Il team di Khavari ha effettuato delle ricerche sul campo per esplorare la cultura, le diversità e la storia delle varie guerriglie; come nel videogioco, anche nella vita reale c’è chi lotta per principio e chi lo fa per adrenalina. La dinamica Davide-Golia e l’arretratezza di un’isola rimasta indietro per cinquant’anni si rifletteranno sul gameplay, tra armi improvvisate, veicoli e animali da compagnia.

Macchia Nera ha perso la retta via – Cosa sapere di Far Cry 6

La saga è nota per i suoi antagonisti, e ormai dovreste sapere cosa (o meglio, chi) ci attende in Far Cry 6. Dopo la megalomania di Pagan Min e l’integralismo di Joseph Seed, ora tocca ad Antón Castillo, interpretato da Giancarlo Esposito. Il nome ci porterebbe a pensare a un attore partenopeo, ma in realtà i più giovani potrebbero ricordarlo per aver doppiato Macchia Nera nella terza stagione di DuckTales 2017 (ancora inedita in Italia) mentre il pubblico adulto lo riconoscerà come Gustavo “Gus” Fring in Breaking Bad e Better Call Saul. “El Presidente” di Yara ci darà parecchio filo da torcere.

La “causa di forza maggiore” della sua visione lo porterà a tenere il suo Paese sotto il pugno di ferro con metodi anche brutali (qualcuno ricorda il taglierino in Breaking Bad?), credendo che Yara fosse “migliore” cinquant’anni fa, prima della prima rivoluzione che gli sottrasse il padre (al tempo a capo dell’isola, guarda un po’). La “visione” di Castillo lo ha fatto eleggere, omettendo il fatto che il paradiso spetta a chi obbedisce. A chi non lo fa spettano invece i lavori forzati sotto la minaccia costante di un’arma da fuoco. E questa “visione” sarà anche tramandata di padre in figlio… a suon di granate.

Un papà esplosivo – Cosa sapere di Far Cry 6

Il primo trailer di Far Cry 6 lo ricordiamo tutti, grazie al momento magico in cui Antón dà in mano al figlio Diego (Anthony Gonzalez, Miguel in Coco) una granata senza sicura: “E la nostra gente, loro non sanno come essere felici. Sono divisi dalle opinioni, rumore, indecisione. Strangolati dalle loro stesse libertà. E anche se li ami, anche se vuoi quel che è meglio per loro, se tu vuoi solo salvarli da loro stessi… ti odieranno, Diego. Tutto quello che dici, fai, credi, sarà sbagliato.” Diego seguirà le orme paterne (senza finire in terapia)? Starà a noi scoprirlo giocando, mentre Antón fa avanti e indietro sul confine tra dittatore e padre amorevole.

Secondo Khavari, a rendere il tutto interessante sarà proprio questa prospettiva a cavallo tra orfano e padre, che ci darà modo di essere nella stessa stanza con Antón Castillo. “C’è qualcosa di interessante nel condividere il suo stesso spazio e vederlo cercare di giustificare ciò che fa.” A quanto pare, Esposito ha azzeccato questo aspetto già all’inizio, mentre l’avatar Dani farà parte di un complesso e cruciale “triangolo” con l’antagonista e suo figlio. “Tutti ricordano com’è avere tredici anni”, dice Khavari, “e abbiamo voluto mettere Diego sul filo del rasoio.” Crescerà dittatore come il padre o si farà una vita sua?

Speriamo bene – Cosa sapere di Far Cry 6

Per la prima volta, la serie gode di una cosa mai vista prima d’ora: Far Cry 6 gode non solo di una città, ma addirittura di una capitale, che come potreste già sapere si chiama Esperanza. Potrete esplorarla alla chetichella o procedere alla maniera del vecchio DOOM; sta a voi deciderlo. “Già dall’inizio”, racconta Khavari, “volevamo una capitale. Parleremo poi del gameplay, ma di sciuro cambia il modo di giocare e di approcciarsi alle cose. Quando c’è una città, c’è decisamente della verticalità… e avrete il senso della rivoluzione.” Partiremo da giungle e fattorie, ma poi arriveremo in città.

La verticalità è tangibile nel senso di oppressione che vivremo guardando gli edifici dal basso verso l’alto. Questo non cambierà solo il nostro modo di giocare, già rivoluzionato (gioco di parole non voluto, lo giuriamo) sotto molti altri aspetti. Il fatto di vivere nel gameplay il peso della dittatura tentacolare esercitata da Antón Castillo saprà influenzare anche la narrazione stessa quando ci faremo coraggio e lo andremo a stanare. Rovesciare una dittatura però non è certo una cosa che si fa tutti i giorni. Perché è palese che, prima o poi, avremo bisogno dell’arrivo trionfale della cavalleria.

Bamba de amigo – Cosa sapere di Far Cry 6

Uno degli elementi più popolari di Far Cry 5 fa il suo ritorno. Potreste ricordare la feature “Guns for hire”, con la quale potevamo reclutare degli alleati mossi dalla CPU per avere supporto. Ebbene, stavolta non sarà diverso… più o meno. Abbiamo fornito il nome inglese per assonanza con il nuovo epiteto di questa feature: potremo infatti fare affidamento agli “Amigos for Hire”, ovvero “amici a noleggio”. Aiutandoli nella campagna, come nel predecessore, avremo modo di “sbloccare” i loro servigi per non affrontare da soli certe missioni e potremo anche scegliere chi sarà a darci manforte.

La varietà, tra alleati in elicottero ed altri dotati di lanciafiamme, non mancava nel quinto capitolo e farà capolino anche qui. Avremo a disposizione personaggi del calibro (letterale) di una cinica ex-spia del KGB ed un adorabile bassotto tedesco. Ed è proprio su quest’ultimo che Khavari, pur non volendosi sbottonare altrove, ha voluto lasciare intendere qualcosa. “Se volete posso darvi una piccola anticipazione: Chorizo, il preferito del team di sviluppo, uccide con la gentilezza, e non vedo l’ora che i giocatori se ne rendano conto.” Che sia per la sedia a rotelle (acuminate) per le zampe posteriori?

Un rapido elenco di quel che sappiamo

Concludiamo questo riassunto delle informazioni finora note su Far Cry 6 segnalandovi un elenco di cosa (beh, di cos’altro almeno) vale la pena sapere prima di giocare. Ecco i nostri highlights.

Vestiti ed equipaggiamento offrono diversi vantaggi: alcuni aiutano nella furtività, altri a controllare le armi.

offrono diversi vantaggi: alcuni aiutano nella furtività, altri a controllare le armi. Le armi si possono potenziare e modificare.

si possono potenziare e modificare. Le nuove armi Resolver sono improvvisate e richiedono strumenti sparsi in giro per Yara, come il lanciafiamme, la mitragliatrice e… il lanciatore di CD.

sono improvvisate e richiedono strumenti sparsi in giro per Yara, come il lanciafiamme, la mitragliatrice e… il lanciatore di CD. I Supremo sono i dispositivi da usare come ultima risorsa per portare a casa la vittoria. Uno di essi, l’Exterminador, è un mortaio installato nello zainetto.

sono i dispositivi da usare come ultima risorsa per portare a casa la vittoria. Uno di essi, l’Exterminador, è un mortaio installato nello zainetto. I veicoli si possono personalizzare con ogni genere di aggiunta, come ad esempio una torretta.

si possono personalizzare con ogni genere di aggiunta, come ad esempio una torretta. I personaggi come l’esperto di armi Juan Cortez sono tanti, ma i contenuti DLC riporteranno in auge i precedenti antagonisti: Vaas Montenegro da Far Cry 3, Pagan Min da Far Cry 4 e Joseph Seed da Far Cry 5.

come l’esperto di armi Juan Cortez sono tanti, ma i contenuti DLC riporteranno in auge i precedenti antagonisti: Vaas Montenegro da Far Cry 3, Pagan Min da Far Cry 4 e Joseph Seed da Far Cry 5. Contrariamente a quanto il primo trailer vi possa aver portato a pensare, la data di uscita attuale è fissata per il 7 ottobre: giovedì prossimo.

Ora sta a voi dirci la vostra: c’era qualcosa che ancora non sapevate? Ditecelo qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.