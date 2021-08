Naughty Dog alla ricerca di posizioni per un gioco multiplayer

Naughty Dog sta avviando una campagna di assunzioni per il suo primo gioco interamente multiplayer. Diversi sono i ruoli richiesti, da semplici programmatori a game designer

Non sappiamo molto su questo nuovo titolo multiplayer, tuttavia, il co direttore del gioco Vinit Agarwal ha pubblicato un tweet nel quale apre a nuove posizioni all’interno dell’azienda. Nel tweet viene dichiarato che i candidati per Naughty Dog aiuteranno nel portare esperienze cinematiche all’interno del nuovo gioco action multiplayer. Ciò che colpisce qui è proprio la frase “esperienze cinematiche nel nuovo gioco multiplayer“. Questo sembra essere a tutti gli effetti molto interessante, considerato che Uncharted e The Last of Us sono due delle serie più cinematiche tra tutti i videogiochi.

Assunzioni per un gioco multiplayer da parte di Naughty Dog

La compagnia non è estranea ai multiplayer, ricordiamo la modalità competitiva Fazioni nel primo The Last of Us, così come Uncharted 4 con la sua rispettiva modalità multi fino a 10 giocatori. Tutti si aspettavano un ritorno delle modalità competitive in The Last of Us 2, invece non è stato così. ND aveva infatti dichiarato che il multi per TLoU2 sarebbe arrivato in futuro. Così, due anni dopo, ecco la compagnia ritornare a parlare di multiplayer. Sembra tuttavia che queste nuove assunzioni (che includono programmatori, game designer e visual effect artist) non siano riferite tanto a TLoU2, quanto a questo nuovo titolo.

Ricordiamo infatti che il tweet fa riferimento al primo gioco standalone multiplayer di ND. Questo però non è l’unico progetto in lavorazione. Tempo fa era comparso in un report di Bloomberg, la notizia di un remake del primo classico The Last of Us. Staremo a vedere dunque quali saranno le intenzioni di ND. L’idea di un adattamento delle esperienze dal sapore cinematografico a cui siamo stati abituati ad una struttura multiplayer, sembra quantomeno stuzzicare le fantasie dei giocatori.

