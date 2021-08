Eldest Souls: intervista ai membri di Fallen Flag Studio

Recentemente abbiamo avuto il piacere di parlare con i membri di Fallen Flag Studio, il team che ha dato vita ad Eldest Souls, e dalla nostra chiacchierata è nata un’intervista davvero molto interessante

Fallen Flag Studio è il piccolo studio che ha dato vita ad Eldest Souls, un ottimo soulslike che ruota intorno alle battaglie contro i boss (qui trovate la nostra recensione). La compagnia è stata fondata nel 2018 da Jonathan Costantini e Francesco Barsotti, due programmatori italiani nati e cresciuti a Roma. Costantini e Barsotti hanno intrapreso una carriera universitaria a Derby in Inghilterra, ma dopo tre anni il loro enorme desiderio di creare un videogioco li ha spinti a prendersi una pausa dallo studio per dedicarsi interamente ad Eldest Souls assieme a Sergio Ronchetti, il compositore e sound designer del team.

Un approfondimento su Eldest Souls

Eldest Souls è un titolo di qualità che è riuscito a ritagliarsi un posto nel cuore di tanti hardcore gamers e non solo. Ormai è passato un mese dal lancio del gioco e recentemente abbiamo avuto l’occasione di parlare un po’ con i fondatori di Fallen Flag Studio. Dalla nostra chiacchierata è nata un’intervista davvero interessante che ci ha permesso di approfondire diversi aspetti legati allo sviluppo di Eldest Souls e non solo.

Ormai è passato un po’ di tempo dal lancio di Eldest Souls e di sicuro avrete avuto occasione di sentire diverse opinioni a riguardo. Nel complesso il responso del pubblico e della critica vi ha soddisfatto?

Sì siamo entrambi molto soddisfatti, essendo molto difficile come soulslike ci aspettavamo più difficoltà nell’intrattenere la critica. (Francesco Barsotti, co-founder & programmer)

Nonostante le sue dimensioni ridotte, Fallen Flag Studio è riuscito a dar vita ad un titolo davvero ottimo. È stato difficile per un team indipendente come il vostro portare avanti un progetto come Eldest Souls? Inoltre, quanto è stato importante il supporto del vostro publisher United Label durante lo sviluppo?

È stato sicuramente difficile tirare fuori Eldest Souls senza nessuna supervisione di altri Senior o qualcuno con esperienza nel campo videoludico. Anche se ad essere onesto una delle cose che mi ha divertito di più è stato proprio scoprire tutte quelle barriere e ostacoli che ci sono nello sviluppo videoludico che a volte non si notano dal punto di vista del giocatore, e trovare modo di risolverli o oltrepassarli a modo nostro. Avere un publisher alle spalle ci ha sicuramente aiutato nell’avere un team più grande quando si parla di marketing, QA, etc… . (Francesco Barsotti, co-founder & programmer)

Oltre ai Souls di From Software, quali altri titoli vi hanno maggiormente ispirato per la realizzazione di Eldest Souls?

Sia io che John siamo appassionati di MMOrpg e action games in generale. Sicuramente posso menzionare FURI, Titan Souls, Devil May Cry, ma anche titoli come World of Warcraft, Final Fantasy XIV o Path of Exile. In generale penso che Eldest Souls sia un po’ un minestrone dei nostri videogiochi preferiti. (Francesco Barsotti, co-founder & programmer)

Avete sempre pensato ad Eldest Souls come un gioco boss-rush oppure è un’idea che vi è venuta nel mezzo dello sviluppo?

Eldest Souls è nato come progetto universitario tra me e John, abbiamo pensato a qualcosa che fosse raggiungibile con le nostre risorse e conoscenze base. Abbiamo preferito puntare sulla qualità invece che sulla quantità. Avendo solo boss-fight ci siamo potuti concentrare anche su altri ambiti dello sviluppo. (Francesco Barsotti, co-founder & programmer)

Eldest Souls si basa su combattimenti estremamente impegnativi che a volte possono richiedere anche decine di tentativi prima di essere superati. Durante lo sviluppo avete mai temuto che questa difficoltà così elevata potesse allontanare una fetta di videogiocatori dal vostro titolo?

È sempre stato un pericolo, ma allo stesso tempo sapevamo fin dall’inizio che la difficoltà sarebbe anche stata uno dei nostri punti di forza, e abbiamo deciso di accettare questa filosofia (Game is hard) invece di trovare alternative o vie di mezzo che probabilmente ci avrebbero allontanato dalla nostra idea originale. (Jonathan Costantini, co-founder, designer & programmer)

Quella delle Boss Shards è una meccanica davvero molto originale e che aggiunge tantissima varietà al gameplay di Eldest Souls. È stato difficile riuscire ad ideare e soprattutto bilanciare delle abilità così tanto diverse fra loro?

Ad essere onesto, aggiungere questo sistema è stata una scelta presa molto velocemente, e forse abbiamo un po’ esagerato con il numero di variazioni e abilità. Penso sia stato molto impegnativo sia trovare dei buoni design per ogni Shard e le varie infusioni, ma ovviamente anche realizzare la parte della programmazione, audio e video. Se potessimo tornare indietro, ho il sospetto che avremmo ridotto un po’ il numero, per concentrarci di più sul rendere le Shards ancora più uniche e interessanti, ma siamo molto contenti che la maggior parte dei player abbiano avuto una buona esperienza con il nostro sistema. (Jonathan Costantini, co-founder, designer & programmer)

C’è la possibilità che in futuro rilasciate dei nuovi contenuti aggiuntivi per Eldest Souls?

Non abbiamo ancora niente di confermato, ma sia io che Francesco saremmo felicissimi all’opportunità di aggiungere contenuti a Eldest Souls, sia per gratificazione personale ma anche per ringraziare i giocatori che ci hanno dato tantissimo sostegno e feedback, sia prima che dopo il lancio. (Jonathan Costantini, co-founder, designer & programmer)

Ora che Eldest Souls è stato finalmente pubblicato, avete già in mente un nuovo progetto su cui lavorare?

Siamo ancora nel processo di decidere esattamente cosa fare. Ci piacerebbe tantissimo espandere Eldest Souls, ma siamo anche eccitati all’idea di iniziare nuovi progetti con tutto quello che abbiamo imparato durante lo sviluppo. Nel frattempo, stiamo lavorando il più velocemente possibile per portare miglioramenti e fixes a Eldest Souls! (Jonathan Costantini, co-founder, designer & programmer)

Tante grazie a Fallen Flag Studio!

Qui si conclude la nostra intervista agli sviluppatori di Eldest Souls. Noi abbiamo trovato molto interessanti le risposte di Jonathan e Francesco, e siamo certi che lo siano state anche per voi. Con Eldest Souls, Fallen Flag Studio ha dimostrato di avere davvero molto potenziale e personalmente non vediamo l’ora di sentire nuovamente parlare di loro.

