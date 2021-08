Oppo Reno6: una nuova frontiera del video ritratto

La nuova serie di smartphone Oppo Reno6 verrà presentata ufficialmente il 9 settembre tramite l’evento di lancio. Scopriamo assieme il tutto

OPPO, fra le aziende leader al mondo nel settore degli smart device, svela oggi alcuni dettagli di quello che verrà presentato durante l’evento di lancio dell’attesissima OPPO Reno6 Series, caratterizzata da un’innovativa tecnologia AI per i video-ritratti. L’evento sarà trasmesso in streaming sui canali YouTube, Facebook e Twitter di OPPO il 9 settembre alle ore 10.30, direttamente dalla Fondazione Louis Vuitton di Parigi — un luogo unico, che riflette perfettamente la visione di OPPO di equilibrio tra tecnologia all’avanguardia e design artistico.

Oppo Reno6: l’innovazione tecnologica

Da sempre OPPO si dedica all’innovazione e alla ricerca, esplorando nuove tecnologie ed elevando gli standard del settore, con l’obiettivo di offrire esperienze senza precedenti a tutti i suoi utenti. OPPO Reno6 Series si fonda proprio su questi valori, dando il via a un nuovo modo di creare video-ritratti attraverso il supporto AI e consentendo ai creatori digitali di esprimere al meglio tutte le loro emozioni.

Oltre alla pioneristica fotocamera che, supportata dall’intelligenza artificiale, migliora la resa dei video-ritratti, la OPPO Reno6 Series dispone anche della rivoluzionaria tecnologia proprietaria OPPO Glow, che regala una finitura unica e impreziosisce il design dei dispositivi. Inoltre, grazie a una migliore massimizzazione della durata della batteria e delle prestazioni generali, la nuova line-up migliora le attività quotidiane, garantendo l’iconica affidabilità dei device del brand e tutta la comodità della ricarica veloce.

L’artista Kelvyn Colt accompagnerà con la sua musica la campagna internazionale di lancio di OPPO, catturando le emozioni delle persone attraverso le innovative funzioni di video-ritratto della nuova gamma Reno6. Kelvyn rappresenta al meglio la generazione di ragazzi che si trovano tra due culture. I suoi testi sono significativi e sono sempre fonte di ispirazione, mentre il suo sound dalle contaminazioni uniche lo hanno aiutato a costruire un grande seguito.

La Fondazione Louis Vuitton

La Fondazione colloca il suo forte impegno nelle arti contemporanee all’interno di una prospettiva storica. Creata dal Gruppo LVMH e dalle sue società, la Fondazione Louis Vuitton è stata inaugurata nel 2014, dopo quasi 25 anni di impegno nelle arti e nella cultura del gruppo. Per promuovere il patrimonio artistico a livello internazionale, la Fondazione ospita mostre temporanee di arte moderna e contemporanea, e mette in scena diversi eventi culturali (concerti, spettacoli, conferenze, proiezioni di film, danza e molto altro) — offrendo il contesto ideale per il lancio della nuova OPPO Reno6 Series.

Partecipa online all’evento di lancio della nuova line-up per sperimentare in anteprima la nuova frontiera AI di video-ritratto, il 9 settembre alle 10.30 sui canali YouTube, Facebook e Twitter di OPPO. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare la seguente pagina.

Assisterete alla presentazione di Oppo? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna notizia o recensione