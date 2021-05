The Last of Us Remake: oltre alla grafica anche gameplay migliorato

Novità sul remake del primo The Last of Us. Sembra che The Last of Us Remake non apporterà solo miglioramenti grafici ma anche di gameplay

Buone notizie per tutti i fan della saga. Dopo la notizia della conferma del terzo capitolo, spuntano in rete nuovi aggiornamenti sul gameplay del già annunciato remake del primo The Last of Us. Il secondo capitolo è stato giudicato molto positivamente dalla community di giocatori, il titolo ha infatti ottenuto numerosi premi e riconoscimenti. The Last of Us Part 2 è stato uno dei titoli più discussi e allo stesso tempo uno dei più amati dell’era PS4. Ora gli occhi sono tutti puntati sui prossimi lavori di Naughty Dog.

The Last of Us Remake avrà dei cambiamenti anche nel gameplay

Siamo rimasti tutti sorpresi quando sono spuntati il mese scorso dei rumor su un eventuale remake del primo capitolo. Dato che il gioco originale, uscito su PS3, è ancora giocabile e godibile senza che si avverta il peso degli anni, oltre all’uscita nel 2014 dell’edizione Remastered per PS4, tra i giocatori non si avverte l’urgente immediata di avere un Remake del titolo. Per questo, non si respira entusiasmo per un remake di un titolo uscito meno di dieci anni fa. Cosa possiamo aspettarci dunque, oltre ai soliti miglioramenti visivi?

Secondo un articolo pubblicato da Game Reactor, The Last of Us Remake non darà solo un boost alle performance e alla risoluzione ma avrà effetti anche sul gameplay. Il remake sfrutterà in modo efficace le potenzialità dell’hardware di PS5 e del più moderno engine di The Last of Us Part 2. Il giornalista Jason Schreier, oltre ad aver dato la notizia, ha dichiarato che al progetto è stato il via libera anche per il fatto che, all’annuncio, l’altro progetto in sviluppo (presumibilmente il terzo capitolo) era ancora in pre produzione. Il che significa che la compagnia non aveva ancora altri progetti in cantiere.

Per acquistare titoli in sconto andate sul nostro link di Instant Gaming! Per rimanere aggiornati sulle ultime novità videoludiche, restate sulle pagine di tuttoteK.