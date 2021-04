Sony Bend Studio al lavoro su un nuovo Uncharted

Stando alle ultime notizie, sembra che lo studio interno Sony Bend Studio stia lavorando ad un nuovo capitolo di Uncharted. Niente più Days Gone 2?

Bend Studio, acquisito da Sony nel lontano 2000, è stato uno degli studi responsabili delle ultime produzioni tripla AAA dell’azienda giapponese degli ultimi anni. La compagnia si è distinta in particolare per le serie Syphon Filter, Days Gone e per il capitolo di Uncharted sviluppato per PS Vita. Days Gone è una delle galline dalle uova d’oro per Sony. Questo perché, oltre ad aver ricevuto ottimi giudizi, è stato anche recentemente proposto tra i giochi mensili del PS Plus. Stando alle ultime notizie Sony Bend starebbe sviluppando attualmente un nuovo Uncharted.

Un nuovo Uncharted è in sviluppo presso Sony Bend Studio

Sony Bend, gli sviluppatori di Days Gone, sarebbero in origine stati incaricati da Sony per sviluppare il sequel di Days Gone. Tuttavia, a quanto sembra, lo sviluppo del gioco sarebbe stato interrotto a causa delle decisioni della casa madre. Stando ad un report di Bloomberg, ad oggi Sony Bend starebbe sviluppando un nuovo capitolo dedicato al franchise di Uncharted. Nello specifico Sony avrebbe assegnato allo sviluppo, un gruppo di Bend aiutato da collaboratori provenienti da Naughty Dog. Un secondo team, sempre in collaborazione con Naughty Dog, starebbe invece lavorando in contemporanea a un nuovo gioco multiplayer.

Il rapporto tra Sony e Sony Bend non è tutto rose e fiori, diversi dipendenti erano infatti preoccupati riguardo un’eventuale assorbimento del team all’interno di Naughty Dog. Per questo, molti dipendenti, anche in posizioni elevate, hanno deciso di abbandonare lo studio. Non sappiamo a che punto della produzione sia ora questo nuovo Uncharted. Quello che possiamo riportare è, stando alle parole di Jason Schreier, la volontà dello studio di voler far rientrare il progetto nei piani per il futuro.

Per acquistare titoli scontati andate sul nostro link di Instant Gaming. Per ulteriori news e approfondimenti, restate sulle pagine di tuttoteK.