Elden Ring: Shadow of the Erdtree, FromSoftware ci aggiorna sullo sviluppo del DLC

Quando ad essere punitiva è solo l’attesa: lo sviluppo di Shadow of the Erdtree, DLC di Elden Ring, sta procedendo bene presso FromSoftware

Stando all’ultimo rapporto finanziario di Kadokawa, lo sviluppo di Elden Ring: Shadow of the Erdtree sta procedendo bene, nonostante FromSoftware non sia pronta a condividere con noi alcuna data di uscita per il DLC. L’informazione è apparsa sulla sezione FAQ del rapporto stesso, il quale riguarda espressamente il secondo trimestre dell’anno fiscale in corso. Come abbiamo detto per Capcom, quest’ultimo si concluderà il prossimo aprile. Nel caso, Kadokawa è la maggior azionista del team di sviluppo capitanato da Hidetaka Miyazaki, seguita a ruota da Sixjoy Hong Kong (ala di Tencent) e Sony Interactive Entertainment. Quel che è certo è che Miyazaki e i suoi stanno lavorando di buona lena.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree Development is “Proceeding Smoothly” https://t.co/UJPahhubnM pic.twitter.com/XPZ2cQ26Sl — GamingBolt (@GamingBoltTweet) November 2, 2023

Il DLC che non ti aspetti (ma che comunque aspetti): FromSoftware e lo sviluppo di Shadow of the Erdtree

In seguito all’annuncio del DLC, a febbraio FromSoftware ha condiviso un post ufficiale sui canali social. Dell’espansione non abbiamo molte informazioni, salvo un’illustrazione. Il team di sviluppo sta al momento cercando membri per nuovi giochi e progetti. La compagnia ha rivelato giusto pochi giorni fa un’ondata di assunzioni colossale. Il gioco di base è disponibile su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S e PC. Come abbiamo già accennato, però, il periodo di uscita papabile per l’espansione continua a latitare. Se non altro, abbiamo la conferma di uno sviluppo a pieno regime. Non mancheremo di aggiornarvi, naturalmente, non appena gli sviluppatori faranno lo stesso con noi!

