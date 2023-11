Il Regno del Pianeta delle Scimmie: ecco il primo trailer

Ecco il primo trailer in italiano e il poster di Il Regno del Pianeta delle Scimmie, il quarto capitolo del franchise nato dal reboot del Pianeta delle scimmie che arriverà al cinema il 24 maggio 2024

Questa volta il regista è Wes Ball, che eredita la regia dall’autore degli ultimi due capitoli, Matt Reeves a molti anni di distanza da The War – Il pianeta delle scimmie, terzo e fino a questo momento ultimo film del franchise reboot dell’originale Pianeta delle scimmie del 1968. Per Il Regno del Pianeta delle Scimmie, di cui di seguito trovare il primo teaser trailer ufficiale in italiano, l’arrivo nelle sale italiane è previsto per il 23 maggio 2024. A dirigere, come detto, al posto di Matt Reeves, autore degli ultimi due film della serie, c’è il Wes Ball della trilogia di Maze Runner. La sceneggiatura è di Patrick Aison, Josh Friedman, Rick Jaffa e Amanda Silver, mentre protagonisti sono Owen Teague, Freya Allan, Peter Macon, Kevin Durand, Travis Jeffery, Neil Sandilands, William H. Macy, Sara Wiseman, Ras-Samuel Welda’abzgi, Lydia Peckham e Dichen Lachman.

La trama e il trailer di Il Regno del Pianeta delle scimmie

Il film è ambientato diverse generazioni nel futuro dopo il regno di Cesare (impersonato egregiamente da Andy Serkis), in cui le scimmie sono la specie dominante che vive in armonia e gli umani sono stati relegati a vivere nell’ombra. Mentre un nuovo tirannico capo scimmia costruisce il suo impero, una giovane scimmia intraprende un viaggio straordinario che la porterà a mettere in discussione tutto ciò che conosceva del passato e a compiere scelte che definiranno il futuro delle scimmie e degli umani. Vedremo cosa ci aspetterà a partire dal maggio 2024. Nel frattempo continuate a seguire la nostra pagina dedicata a film e serie tv per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità del settore.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.