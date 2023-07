Ancora non sappiamo la data in cui Stranger Things 5 sarà disponibile. Nel frattempo i creatori consigliano di rivedere la stagione 2

Manca ancora parecchio all’uscita del nuovo e ultimo capitolo di Stranger Things 5. La nuova stagione andrà a completare le avventure di Undici, Will, Mike e tutti gli altri personaggi, a cui ormai dal 2016 siamo molto affezionati. Nonostante manchino ancora molti mesi all’uscita di queste nuove puntate, lo show riesce comunque a far parlare di sé. L’ultima notizia in ordine di tempo è quella data dai fratelli Duffer. I due creatori di Stranger Things hanno infatti consigliato agli spettatori di andare a rivedere la seconda stagione della serie, perché potrebbe rivelarsi la chiave di volta, per il gran finale. Cosa avranno in mente?

Non sottovalutare la stagione due! | Stranger Things 5: gli autori consigliano un rewatch della seconda stagione

Sembrerebbe proprio che i due fratelli, Matt e Ross Duffer, stiano progettando una quinta stagione elettrizzante. Ma come prepararsi al meglio alle nuove puntate? Riguardando la stagione due. Sembrerebbe infatti che molti degli elementi che verranno mostrati nel quinto capitolo siano, in qualche modo, collegati a qualcosa che è stato mostrato in precedenza, nella seconda stagione, appunto. Quest’ultima è stata talvolta sminuita, in confronto ad altre di maggior successo, come la quarta. Eppure, pare proprio che il pubblico stia sottovalutando qualcosa di cruciale. Gli autori lo confermano:

Credo che la seconda stagione sia costantemente sottovalutata. Consiglio vivamente un rewatch prima della quinta.

Ricordiamo che proprio nella stagione 2 abbiamo fatto la conoscenza di Kali, una ragazza in grado di creare allucinazioni nelle mente altrui e sottoposta ad esperimenti in tenera età, proprio come accaduto ad Undici. Ma è stata anche la stagione in cui abbiamo scoperto la grande connessione che Will ha continuato ad avere con il Sottosopra, anche dopo essere stato riportato dalla sua famiglia. Proprio questo ultimo aspetto sembra essere uno dei temi centrali della nuova stagione, che, come già anticipato proprio dai creatori, vedrà Will come personaggio chiave. E voi avete altre teorie sul perché la stagione 2 sia così importante? Nel dubbio, noi di tuttoteK vi consigliamo di correre a rivederla!

