Tra i tanti interrogativi che ruotano attorno a The Brave and The Bold, di una cosa possiamo essere sicuri: George Clooney non sarà Batman

I tempi saranno ancora parecchio lunghi prima di poter assistere a The Brave and The Bold, il film che si concentrerà sulla storia del fedele compagno di Batman: Robin. Ad oggi sappiamo solo che il film sarà diretto da Andy Muschietti, ma non abbiamo un cast perché la produzione è ancora alla ricerca degli attori giusti. Un voce però si era diffusa nelle settimane seguenti, che faceva largo all’ipotesi che George Clooney potesse tornare a vestire i panni di Batman. Sulla questione è intervenuto James Gunn.

Un nuovo Batman | The Brave and The Bold: George Clooney non sarà Batman

Di fronte a queste voci, il regista, sceneggiatore, produttore, cinematografico James Gunn ha voluto fare chiarezza sulla questione, attraverso un post sui social. La sua risposta è stata molto chiara, sostenendo sin da subito che no, non sarà George Clooney ad impersonare Batman nel nuovo progetto. Era stato proprio Gunn, anche co-presidente, co-amministratore e direttore creativo dei DC Studios ad instillare questo dubbio nei fan. Solo pochi mesi fa infatti, in occasione dell’uscita di The Flash, nel rilasciare alcune dichiarazioni riguardanti i nuovi progetti in cantiere, aveva confessato:

Tutto da Superman: Legacy in avanti sarà canonico e sarà collegato. Stiamo usando alcuni attori del passato. Altri abbiamo deciso di non usarli, ma tutto da quel momento sarà connesso e coerente.

Di fronte a queste parole, i fan avevano ben ragione di pensare ad un ritorno di Clooney, eppure così non sarà. Ma allora chi vestirà i panni del supereroe? La risposta, ad oggi, non c’è. Proprio Gunn ha fatto sapere che ci vorrà ancora un bel po’ prima di conoscere il volto che lo interpreterà. Riportando le sue parole, siamo a “miglia e miglia di distanza” dalla scelta del personaggio. E voi chi vorreste vedere in questo ruolo?

