Call of Duty Warzone: rivelata ufficialmente la nuova mappa Caldera

A grande sorpresa Activision ha ufficialmente rivelato la nuova bellissima mappa Caldera di Call of Duty Warzone

Dopo una serie di dettagli rivelati da Activision i mesi scorsi sulla nuova mappa, Caldera finalmente è pronta a fare la sua comparsa ufficialmente su Call of Duty Warzone. Un’immagine della mappa conferma che l’era Caldera di Warzone prende il via con “Operazione Vulcan”, che è ambientata nel dicembre 1944, mentre un nuovo trailer offre un tour guidato dell’isola del Pacifico. La mappa in scala include i nomi di 15 aree chiave in cui i giocatori possono atterrare e le posizioni di numerosi punti di interesse.

La nuova mappa Caldera di Warzone si mostra in tutto il suo splendore

La nuova mappa Caldera di Warzone presenta quindi 15 zone principali che sono Arsenale, Molo, Pista, Rovine, Miniere, Vetta, Testa di ponte, Villaggio, Laguna, Campo d’aviazione, Campi, Penna secondaria, Centrale elettrica, Capitale e Resort. Sostituendo la mappa originale del gioco Verdansk, Caldera verrà lanciato come parte di Call of Duty: Vanguard e Warzone Season 1. Il rilascio di Caldera è stato recentemente posticipato di una settimana all’8 dicembre.

❌ marks your drop. Where will you be dropping? #Warzone pic.twitter.com/F9btJRH0Q0 — Call of Duty (@CallofDuty) November 30, 2021

Prima dell’uscita di Caldera, un giocatore di Call of Duty Vanguard ha scoperto quella che sembra essere una versione low-poly di Caldera grazie a un bug della telecamera dello spettatore. Mentre giocavano sulla mappa Shipment lanciata di recente da Vanguard, hanno usato la telecamera dello spettatore per lasciare i confini del campo di battaglia e fluttuare attraverso quella che sembra essere la nuova posizione di Warzone. Pur notando il costante grande successo di Warzone, Activison pare non se la stia passando benissimo visto che forse ha intenzione di terminare le uscite annuali programmate dei capitoli single-player.

