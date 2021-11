Metroid Dread: la serie continuerà, secondo Sakamoto

Metroid Dread non sarà l’ultimo capitolo della serie, arriva la conferma di Sakamoto. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Annunciato a sorpresa ad inizio estate, Metroid Dread è arrivato sugli scaffali di tutto il mondo lo scorso 8 ottobre. Oggi, ad un mese esatto dall’uscita, il titolo ha già riscosso ottimi risultati di vendite, e di recente è stata resa disponibile anche una demo giocabile gratuita dello stesso. Ma Metroid Dread è anche un capitolo importante per la serie, in quanto, come dichiarato dal producer Yoshio Sakamoto, funge da conclusione dell’arco narrativo iniziato su NES nel lontano 1986 con il primissimo capitolo.

Sakamoto conferma: Metroid Dread non sarà l’ultimo episodio della serie

Metroid Dread è sicuramente l’episodio della serie con le origini più travagliate, in quanto esso pare sia stato concepito quasi vent’anni fa da Sakamoto, come sequel diretto di Metroid Fusion (uscito su Game Boy Advance nel lontano 2002). Il progetto fu poi abbandonato a causa di limiti tecnici e ripreso in mano solo di recente. Alla luce di ciò è facile immaginare quanto hype abbia scatenato l’annuncio di questo titolo al Nintendo Direct pubblicato lo scorso giugno in occasione dell’E3, ancor più dopo la dichiarazione che sarebbe stato l’episodio conclusivo della storyline.

Yoshio Sakamoto ha però voluto in questi giorni rassicurare i fan sul fatto che Dread non sarà l’ultimo capitolo della serie, ed anzi che le sue intenzioni sono di impegnarsi al massimo per continuare a mantenere in vita il personaggio di Samus Aran. Non sappiamo ancora quali sono i piani di Nintendo per la sagna, ma pare dunque certo che in futuro vedremo altri episodi in 2D. Nel frattempo però speriamo di scoprire nuove info anche sul misterioso Metroid Prime 4.

