The Game Awards 2021: previsto annuncio “in lavorazione da due anni e mezzo”

Parte il toto-annuncio: una delle “world premiere” di The Game Awards 2021 è apparentemente in gestazione da non meno di due anni e mezzo

Ci siamo quasi: settimana prossima avremo modo di celebrare il meglio dell’industria videoludica con The Game Awards 2021, e questo vuole anche dire nuovi annunci. Ce ne saranno molti, e l’ideatore della cerimonia Geoff Keighley ha già promesso una cifra tra i 40 e i 50 giochi. Come è tradizione, Keighley (che oltre ad organizzare l’evento lo presiederà) ha già promesso alcune sorprese “ottime”. Una di queste, a quanto pare, è in lavorazione da due anni e mezzo (o, per chi preferisce un’altra unità di misura, da trenta mesi). La conferma viene da un tweet, che come sempre riporteremo qui.

Trenta mesi abbondanti di gestazione per The Game Awards 2021

In un post di Geoff Keighley su Twitter, il mattatore videoludico ha dichiarato di aver “appena visto la versione definitiva di un’anteprima mondiale per The Game Awards 2021”. Questo annuncio è parte di una collaborazione con un team di sviluppo per due anni e mezzo. Quello di essere “incaricato” di condividere l’annuncio con il pubblico globale è per Keighley “un vero onore”. Sebbene sembri sia passata un’eternità, per Keighley l’estate 2019 ha rappresentato “l’ultimo tour globale per visitare i team di sviluppo. È sempre divertente farlo e vedere i loro progetti, e spero di rifarlo nel 2022”.

2.5 years sounds like a long time, but summer of 2019 was actually my last global tour to visit developers. I always have so much fun visiting studios and hearing about their projects. Hope to do it again in 2022. — Geoff Keighley (@geoffkeighley) November 28, 2021

Naturalmente, la caccia all’interpretazione del tweet è già aperta. La domanda sulla bocca di tutti è: “Quali giochi potrebbero essere in sviluppo dal 2019 senza essere rivelati fio ad ora?”. Una risposta plausibile ce la dà il nuovo BioShock, al centro di un rumor che lo vede in sviluppo dal 2017 ed è stato descritto come negli ultimi stadi della produzione in un’offerta di lavoro l’anno scorso. Un’altra ipotesi, sebbene meno “multipiattaforma” della prima, riguarda il seguito di The Legend of Zelda: Breath of The Wild, il cui titolo definitivo è ancora al centro di uno snervante alone di mistero. Ne sapremo di più il 10 dicembre (venerdì prossimo) alle due di notte, ora italiana.

