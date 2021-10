Metroid Dread: alcuni degli sviluppatori non sono stati inclusi dai crediti

Strano ma vero: alcuni sviluppatori appartenenti a MercurySteam, lo studio che si è occupato di Metroid Dread, sono stati omessi dai crediti

Rilasciato la scorsa settimana per Nintendo Switch, Metroid Dread ha entusiasmato sia i critici che i giocatori, attualmente il gioco ha il punteggio di 89/100 su Metacritic, con alcuni che già lo definiscono il miglior Metroid 2D della serie, strano ma vero, alcuni degli sviluppatori vogliono sapere perché non sono menzionati nei titoli di coda.

Nintendo ha sviluppato l’ultimo gioco Metroid in collaborazione con lo studio di Madrid MercurySteam, e alcuni ex sviluppatori di quest’ultimo hanno contestato l’essere stati esclusi dalla sua sezione dei crediti del gioco, secondo un nuovo rapporto diffuso dal sito Vandal.

“Vorrei congratularmi sinceramente con il team di Metroid Dread per aver realizzato un gioco così eccezionale”, ha scritto l’ex 3D artist di MercurySteam, Roberto Mejías, su LinkedIn il 12 ottobre. “Non sono sorpreso della qualità del gioco, tuttavia, poiché la quantità di talento in quel team era alle stelle. Lo so in prima persona perché, nonostante non sia stato incluso nei crediti del gioco, ho fatto parte di quella squadra per otto mesi”.

Metroid Dread: gli ex-sviluppatori di MercurySteam protestano in modo discreto

Anche un altro degli ex-sviluppatori di MercurySteam ha condiviso le sue frustrazioni per essere stato escluso dai crediti di Metroid Dread: “Sono molto orgogliosa di tutta la squadra!” ha scritto la 3D animator, Tania Peñaranda Hernández, su LinkedIn, “Ma mi rattrista anche vedere che non mi trovo nei crediti per questo progetto a cui ho collaborato. È stato difficile per me vedere che hanno considerato che dovrebbe essere così quando continuo a vedere molte animazioni che ho realizzato in ogni gameplay.“

Vandal cita una terza fonte anonima che afferma di essere stata anch’essa esclusa dai titoli di coda, nonostante abbia lavorato al gioco per 11 mesi. Mejías ha anche riferito allo stesso sito in una e-mail che MercurySteam penalizza finanziariamente i dipendenti che danno meno di 42 giorni di preavviso prima di licenziarsi. Un rappresentante di MercurySteam ha dichiarato a Vandal che normalmente lo studio non accredita gli sviluppatori che non hanno lavorato a un progetto per almeno un quarto del suo tempo di produzione anche se, occasionalmente, vengono fatte eccezioni.

MercurySteam e Nintendo non hanno risposto immediatamente a una richiesta di delucidazioni in merito alla vicenda. Le software house sono state a lungo avare e “capricciose” riguardo all’inclusione nei crediti, impiegandoli come forma di punizione o ricompensa a seconda delle circostanze. Il problema è emerso il mese scorso con Deathloop e di nuovo la scorsa settimana con l’uscita di Far Cry 6. Molti sviluppatori rinunciano a stipendi più alti per avere la possibilità di aggiungere un nuovo Call of Duty o un Assassin’s Creed ai loro curriculum.

Con il successo di Metroid Dread, che sta già stabilendo nuovi record di vendita per la serie, un credito sarebbe altrettanto prezioso, oltre a essere la cosa giusta da fare. Non è chiaro se il gioco verrà patchato per aggiornare i crediti o se i contributi di alcuni ex sviluppatori MercurySteam continueranno a essere omessi.

Che ne pensate di questa faccenda? Fatecelo sapere qui in basso. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo.