Metro Exodus è il primo gioco per PC a sfruttare le funzioni del DualSense

Metro Exodus è il primo videogioco per PC a sfruttare il grilletto adattivo e il feedback tattile del controller DualSense

La versione per PC della enchanted edition di Metro Exodus, recentemente rilasciata da 4A Games, utilizza alcune delle caratteristiche specifiche del DualSense: si tratta del primo titolo a utilizzare a pieno le potenzialità del nuovo controller su questo dispositivo. Se infatti è possibile utilizzare il pad della PlayStation 5 per giocare tramite computer a qualsiasi videogioco, nessun’altro finora ha tratto vantaggio dalle funzioni specifiche di questo.

Metro Exodus: ecco quali funzionalità del DualSense sono utilizzate nella versione per PC

Come riportato da un utente della piattaforma ResetEra, la versione per PC di Metro Exodus utilizza due delle innovative funzioni del DualSense: il grilletto adattivo, che rende più realisitici gli scontri a fuoco, e il feedback tattile. Quello che ci sorprende è che, al momento, l’integrazione di queste funzionalità del controller nella versione per PC non è stata pubblicizzata né dai distributori né dagli sviluppatori e quindi, nonostante sia stata sperimentata in prima persona da alcuni giocatori, resta una specifica non ufficiale del gioco.

Ci si attende a breve una dichiarazione al riguardo da parte del team di sviluppo, che potrebbe ricavare da questa sua univocità un’ottima pubblicità, anche in vista del prossimo debutto su PlayStation 5 e Xbox Series X / S di Metro Exodus. In attesa che questa arrivi, ci auguriamo che altri titoli per PC scelgano di implementare all’interno del loro gameplay le funzioni fornite dal controller DualSense. Volete scoprire maggiori dettagli sulle funzionalità del DualSense? Leggete questo articolo per scoprire come si comporterà il controller nei futuri giochi per PlayStation 5.

Continuate a seguirci su tuttoteK per rimanere aggiornati su tutti i migliori videogiochi in uscita. Se siete interessati a comprare un titolo, vi suggeriamo di dare un’occhiata al vasto catalogo di Instant Gaming.