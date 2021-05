Kevin Spacey: il ritorno al cinema con L’uomo che disegnò Dio

Nonostante l’ultimo periodo di Kevin Spacey sia stato segnato da scandali e da allontanamenti dalle cineprese, adesso l’attore sta ritornando con L’uomo che disegnò Dio

L’uomo che disegnò Dio sembra essere una sorta di “seconda chance” per la carriera di Kevin Spacey dato che le sue accuse di molestie sembrano essere state archiviate negli anni scorsi dai tribunali statunitensi. Ad ogni modo, vediamo di capire un po’ meglio di cosa stratta questo film!

L’uomo che disegnò Dio: Kevin Spacey in una storia vera

Diretto dall’attore italiano Franco Nero, famoso per avere interpretato i personaggi leggendari di Django e Sandokan tra i vari, la sua nuova pellicola tratterà di una storia vera dove, accanto allo stesso regista ed all’attore americano, ci sarà anche Vanessa Redgrave già nota ai cineasti italiani per aver lavorato con Michelangelo Antonioni per il suo Blow – Up.

In L’uomo che disegnò Dio, l’attore americano interpreterà dunque la parte di un detective incaricato di investigare su un pittore non vedente accusato di pedofilia. Questo pittore, però, sembra essere una persona fuori dal comune perché pare gli basti solo sentire una voce per dar vita al più bello dei ritratti.

Quale sarà la verità? A tal proposito è stato lo stesso attore e regista Franco Nero a dare qualche delucidazione in più sia sulla trama che sull’arrivo di questa pellicola nelle sale cinematografiche.

È una storia vera, la storia di un uomo che, sebbene cieco, ritrae i volti delle persone. Tra gli attori, ho preso contatto con Kevin Spacey. Sarei molto felice di riportarlo su un set cinematografico. Stiamo aspettando la fine della pandemia per riprendere da dove il lavoro di pre produzione era stato interrotto

In attesa dunque di scoprire come sarà questo nuovo film, ambientato nella mistica Torino, vi invitiamo a rimanere con noi su tuttoteK per rimanere aggiornati su tutte le pellicole, le serie TV e gli imperdibili dell’animazione.