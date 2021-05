Metro Exodus: il gioco arriva anche su PS5 e Xbox Series X, ecco la data d’uscita

Metro Exodus arriva sulle console PS5 e Xbox Series X e proprio oggi è stata annunciata la data uscita, scopritela in quest’articolo

Metro Exodus PC Enhanced Edition di 4A Games è ora disponibile con un video dettagliato (che potete guardare cliccando sul player che vi proponiamo qui in basso) che mette in risalto le varie prodezze tecniche della riedizione dello shooter. Per fortuna, i giocatori su console non dovranno aspettare molto per provare la suddetta versione migliorata. Lo sviluppatore ha confermato che Metro Exodus Enhanced Edition arriverà su Xbox Series X / S e PS5 con la data d’uscita che è già fissata al 18 giugno. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Metro Exodus: i dettagli delle versioni PS5 e Xbox Series X, la data d’uscita è piuttosto vicina

Insieme al 4K su Xbox Series X e PS5 (1080p su Xbox Series S), la versione migliorata di Metro Exodus, la cui data d’uscita è fissata al 18 giugno, girerà a 60 frame al secondo. Il ray tracing sarà presente su tutte le nuove versioni insieme alle opzioni per la personalizzazione del campo visivo. I giocatori Xbox potranno trarre vantaggio dall’audio spaziale e dalla latenza del controller migliorata mentre il feedback tattile di DualSense è ovviamente supportato su PS5. Insomma, per entrambe le sponde del gaming il proverbiale bicchiere è davvero mezzo pieno (e anche più).

Quanti possiedono già una copia del gioco suddetto su console last gen (PS4 e Xbox One) possono usufruire di un aggiornamento gratuito alle versioni per le attuali piattaforme di gioco. Una versione fisica del gioco, intitolata Metro Exodus Complete Edition, arriverà anche su Xbox Series X / S, PS5 e Xbox One. Includerà il gioco base insieme alle espansioni The Two Colonels e Sam’s Story.

Tempo fa lo studio che si è occupato del titolo in questione ha anche rilasciato alcune interessanti dichiarazioni sulle nuove console ammiraglie dei colossi Sony e Microsoft, per leggerle fate clic qui. In quest’altro articolo potete invece dare un’occhiata alle migliorie delle nuove versioni di Metro Exodus. Ai tempi in cui uscì il gioco “base” ci fece una buona impressione ma non mancammo di sottolineare alcune lacune e difetti, per i dettagli date un’occhiata alla nostra recensione.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.