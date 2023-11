Like a Dragon: Infinite Wealth avrà la maggior durata della serie

Ci voleva Ichiban sulla spiaggia per capire che Like a Dragon: Infinite Wealth sarebbe stato il gioco dalla durata maggiore della serie

Battute da osteria sui primi trailer di Like a Dragon: Infinite Wealth a parte, la durata del gioco mira al record di episodio più lungo dell’intera saga. Che la longevità faccia da attrattiva o deterrente per un’esperienza videoludica, poi, è tuttora materia di discussione tra appassionati. E per quanto ovvia sia la relativa brevità di The Man Who Erased His Name, le peripezie di Ichiban promettono di tenerci incollati al controller per parecchie ore. È il produttore Masayoshi Yokoyama a parlare di un gioco “mostruoso” nella sua longevità, al punto tale da essere potenzialmente “nauseante” per chi cerca di completarlo in sessioni eccessivamente prolungate. Nonostante questo possa scoraggiare alcuni giocatori, Yokoyama mira all’entusiasmo di tutti.

Con una simile durata, per Like a Dragon: Infinite Wealth si fa nottata

“I giochi richiedono tempo per finirli, vero?”, si chiede Yokoyama. “Gaiden non [richiede] troppo, ma Infinite Wealth è mostruoso, più lungo di qualsiasi cosa abbiamo fatto finora. Se lo affrontate dall’inizio alla fine senza pause vi sentirete male, e non ve la caverete con due notti in bianco. Può voler dire molto per gli indecisi, al punto tale da lasciare qualche copia sullo scaffale. Ho previsto un simile triste esito, e mi sono detto: cerchiamo piuttosto di rendere tutti entusiasti di giocarlo.” Con una durata tra le 80 e le 100 ore per Yakuza: Like a Dragon e Yakuza 5, quello superato da Infinite Wealth non è un record da poco. Il gioco sarà da noi il 26 gennaio su PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox Series S, PC e Xbox One.

Ora sta a voi dirci la vostra: tornando al nostro incipit, preferite i giochi lunghi o quelli brevi?