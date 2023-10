Xbox Partner Preview | Nuovo trailer per Like a Dragon: Infinite Wealth

Il drago col draghetto al vento accende l’Xbox Partner Preview in un momento, con il nuovo trailer per Like a Dragon: Infinite Wealth

Ebbene sì, non è tutto Metal Gear Solid Delta quel che luccica nell’Xbox Partner Preview, visto che l’evento si è pure preso la briga di fornirci un nuovo trailer per Like a Dragon: Infinite Wealth. Già durante il Games Showcase abbiamo visto cosa stesse capitando a Ichiban, ma oggi lo vediamo gestire il suo resort sull’isola Dondoko. Buon per lui. Il gioco vanta inoltre un altro protagonista: Kazuma Kiryu, direttamente dal primissimo Yakuza. La prima e l’ultima generazione della malavita nipponica si scatenano dunque in questo spinoff, dove Ichiban viene ingannato mentre si trova sulle Hawaii da una giovane donna.

L’Xbox Partner Preview ci spiega cosa aspettarci da Like a Dragon: Infinite Wealth

Ritrovatosi senza vestiti sulla spiaggia durante la ricerca per la madre, Ichiban viene arrestato dalla polizia; a Kazuma il compito di tirarlo fuori dai guai. In fatto di gameplay, potremo muoverci prima di scegliere il nostro comando, per poi aggiustare il tiro a distanza e, tra le altre cose, cambiare la direzione dell’attacco. Anche Kazuma può attaccare i nemici quando ha il tempo di farlo. Il sistema a classi ne mostra alcune di familiari da Yakuza: Like a Dragon, ed è possibile sbloccarne di nuove con le attività sulle Hawaii. Raggiunto il capitolo 6, il gioco sbloccherà Dondoko Island come storia secondaria. Neanche i minigiochi mancheranno, quando il gioco uscirà il 26 gennaio su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S.

