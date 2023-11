Baldur’s Gate 3: lo sviluppatore Larian Games si vuole “superare” col sequel

Il prossimo gioco di Larian Games, “positivamente spaventati” dal successo di Baldur’s Gate 3, sarà un sequel “ben oltre molti limiti”

Con otto nomination in altrettante categorie tra cui la corona di gioco dell’anno ai Game Awards (insieme ad Alan Wake II), possiamo dire con certezza che Larian Games sia ben felice del successo di Baldur’s Gate 3, specie date le implicazioni per un sequel. L’amministratore delegato Swen Vincke ha definito questo “un vero onore, specialmente in un anno con tante uscite.” E come dargli torto? “Vedere il nostro ‘GDR di nicchia’ riscuotere un tale consenso è molto stimolante. Vorrei dirvi di più sul nostro prossimo grande titolo, ma questo [risultato] ci sta incoraggiando a spingerci ben oltre diversi limiti, e io per primo sono elettrizzato.”

This is a real honor, especially in a year with so many releases. Seeing our little “niche rpg” make such waves is very motivating. I wish I could tell you about our next big game but this is really encouraging us to ensure it pushes many boundaries. I’m very excited about it. https://t.co/b6fBssUF7n — Swen Vincke @where? (@LarAtLarian) November 14, 2023

Sequel nel mistero per Larian Games: l’incoraggiamento di Baldur’s Gate 3

Il gioco di ruolo è uscito su PC ad agosto e su PS5 a settembre, accattivandosi in fretta il consenso della critica e, soprattutto, superando di gran lunga le vendite che si aspettava Vincke. I commenti alla nomination per il gioco dell’anno sono quasi unanimi: “Swen, tu e il tuo team siete partiti come Davide e siete diventati Golia”, ha scritto un utente. La replica di Vincke è stata “Sì, la cosa ci spaventa – ma nel senso buono, credo.” Gli sviluppatori sembrano intenzionati ad annunciare una data di uscita per il gioco su Xbox Series X ed S, nonché una versione fisica. “Fan di Xbox, e patiti del fisico, state sintonizzati per un annuncio formale: sarà una settimana bella piena.”

