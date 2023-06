Xbox Games Showcase | Like a Dragon: Infinite Wealth, ecco il trailer

Il trailer di Like a Dragon: Infinite Wealth è una delle maggiori sorprese dell’Xbox Games Showcase, viste le altre piattaforme del gioco

La yakuza caciarona della serie, beh, Yakuza fa il suo ritorno con un secondo spinoff inaspettato nel corso dell’Xbox Games Showcase, ma non saranno solo le piattaforme in verde a godere di Like a Dragon: Infinite Wealth: a smentire ogni esclusività è il trailer qui sotto. Il titolo si pone come seguito diretto di Yakuza: Like a Dragon, e il suo annuncio segue di pochissimi giorni quello di Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Non sappiamo quale bizzarra avventura (no, non è un riferimento a JoJo) attenda il povero Ichiban, ma di sicuro non si aspettava di ritrovarsi senza vestiti sulla spiaggia di quella che ha tutta l’aria di essere la California. Non ci credete? Tranquilli, neanche noi, tant’è che abbiamo dovuto riguardare il video di presentazione qui sotto per rendercene conto. Ecco a voi il trailer in questione.

Il trailer di Like a Dragon: Infinite Wealth all’Xbox (ma non solo) Games Showcase

Più che darci informazioni concrete, il trailer di Like a Dragon: Infinite Wealth sembra più volerci fornire un indizio sulla consueta bizzarria della serie. Sia come sia, oltre alla presenza di autentici dialoghi bilingue sottotitolati (“Oddio, un maniaco!”, urla la bagnante), alla fine del video troviamo le informazioni più salienti sul titolo. Sappiamo infatti che uscirà a inizio 2024, e che lo farà non solo su Xbox ma anche su Steam, Games for Windows e, per il sommo sollievo dei fan Sony che hanno sostenuto la serie dall’inizio, anche PS4 e PS5. Non sappiamo cosa aspettarci dal titolo, ma di sicuro con premesse del genere non mancheremo di seguirne gli sviluppi con estrema attenzione. E lo faremo questo venerdì stesso, il 16 giugno, con il summit di Ryu Ga Gotoku Studio sui canali social ufficiali di SEGA.

