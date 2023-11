Il Nintendo Direct più “indipendente” torna a chiudere degnamente il 2023: ecco il recap di tutti gli annunci dell’Indie World di novembre

Ebbene sì, la Grande N ha voluto farci un ultimo regalo prima di fine 2023 con il fratello minore dei Nintendo Direct, ovvero l’Indie World di novembre: ci sono stati annunci per tutti i gusti, e il nostro consueto recap vi consentirà di recuperare l’evento se ieri sera ve lo siete persi. In più di un senso! Se non lo avete visto ma volete recuperarlo nella sua interezza, potete trovarlo qui sotto. Nel caso invece vi serva solo un refresh di quanto assaporato in quei 20 minuti di materiale, oppure non lo vogliate guardare per intero e preferiate piuttosto un semplice riassunto… beh, ormai ci conoscete: siamo qui per questo, giusto? Amber, Andrew, fateci strada!

Shantae Advance | Indie World: recap di tutti gli annunci del Nintendo Direct di novembre 2023

L’Indie World parte “forte ma non troppo” come ogni Nintendo Direct che si rispetti, e quello di novembre 2023 è il primo di tanti annunci capaci di soddisfare quasi tutti i palati degli amanti della scena indipendente. Shantae Advance, a ormai vent’anni da quel 2001 mancato, risorge dalle sue ceneri! Matt ed Erin Bozon, creatori della genietta a metà di WayForward, parlano a cuore aperto della “Risky Revolution!” che ha passato una vita intera in gestazione. Il gioco, sfuggito per un soffio al development hell, torna con le sue idee rivoluzionarie (come il passaggio continuo tra il primo piano e lo sfondo, in un modo inconcepibile su Game Boy Advance) e un multiplayer locale a 4 giocatori. 2024.

Core Keeper | Indie World: recap di tutti gli annunci del Nintendo Direct di novembre 2023

Se nella vostra scheda bingo da presentazione Nintendo c’è la casella per la farming sim “ibrida”, potete già sbarrarla senza troppe remore. Con Core Keeper il sodalizio vede come genere entrante un gameplay in stile Zelda con visuale dall’alto, e la caverna dei cimeli che ha intrappolato i protagonisti inizialmente attratti dal manufatto non manca di annoverare gli irrinunciabili biomi generati casualmente. In tutto questo, tra una coltivazione e una sopravvivenza alle orde di mostri non manca di trovare posto anche la personalizzazione del vostro avatar, il cui equipaggiamento è naturalmente potenziabile. Estate 2024.

On Your Tail | Indie World: recap di tutti gli annunci del Nintendo Direct di novembre 2023

Dal publisher Humble Games e gli italianissimi ragazzi di Memorable Games, ecco che le Cinque Terre liguri conquistano, dopo il grande schermo, anche i videogiochi. Borgo Marina è il teatro delle vicende di On Your Tail, una rivisitazione furry delle coste italiche nordoccidentali in cui vivere la vacanza che ci strappa da sempre l’irrealistico desiderio di “restare per sempre”… radunando anche indizi per risolvere il mistero del losco figuro mascherato che si aggira per il borghetto. Diana l’investigatrice e il resto del cast ci aspettano, insieme ad attività secondarie come pesca e sala giochi, il prossimo anno. Il gioco è la prima esclusiva temporale della presentazione.

Howl | Indie World: recap di tutti gli annunci del Nintendo Direct di novembre 2023

La misteriosa Profetessa ha perso il fratello a causa della maledizione dell’Ululo, restandone però immune a causa della sua sordità. Questa la premessa di Howl, “fiaba tattica a turni” dal sapore irresistibilmente celtico. Il tutto viene illustrato come se l’azione prendesse vita su un quaderno, mentre centelliniamo persino i nostri movimenti. Già, perché si consumano turni anche per spostarsi da una parte all’altra del tabellone di gioco. Riusciremo a scoprire la verità sul destino di nostro fratello notte dopo notte? Beh, parlare di aspettare l’alba forse è fuori luogo… perché il gioco è il primo shadow drop della presentazione, ed è disponibile anche la sua demo gratuita!

The Star Named EOS | Indie World: recap di tutti gli annunci del Nintendo Direct di novembre 2023

In quest’apparente avventura grafica sembra esserci posto per un po’ di tutto. Personaggi piazzati sul carillon? Ci sono. Mappa da analizzare durante un viaggio in treno? Certo. Lettere e pranzi da passare in rassegna a suon di fotografie? Ci potete giurare! La fotocamera è il cardine di The Star Named EOS, descritto da Silver Lining Studio come un “puzzle game narrativo”. Tra un falò e un acquazzone intento a spegnerlo, ci aspetta una “commovente storia di amore e comprensione” in un mondo disegnato a mano. Per scoprire il motivo dietro la sparizione di nostra madre dovremo attendere la prossima primavera.

Backpack Hero | Indie World: recap di tutti gli annunci del Nintendo Direct di novembre 2023

Se avete amato la gestione dell’inventario in alcuni Resident Evil e in Kingdom Hearts 358/2 Days, adorerete la premessa stessa di Backpack Hero. In quello che è stato descritto come un “deckbuilder roguelike”, il nostro scopo sarà quello di fare incetta di oggetti e di disporli in borsa come si deve al fine di prevalere sui nemici. In altre parole, organizzare l’inventario si traduce in più efficienza sul campo di battaglia. Un titolo tanto strano avrà bisogno di più tempo in incubatrice, giusto? E invece no: secondo shadow drop della presentazione, il gioco è già disponibile per l’acquisto su Nintendo eShop!

Blade Chimera | Indie World: recap di tutti gli annunci del Nintendo Direct di novembre 2023

Facendoci strada tra le stramberie, finiamo per incappare nei gioielli preannunciati. Un simil-Mega Man dall’ambientazione cyberpunk, in una distopica Osaka del futuro? Dove dobbiamo firmare? Blade Chimera punta tutto su questo appeal. In questo gioco d’azione a scorrimento laterale, il demone trasformato in spada ci permette, tra le altre cose, di manipolare a piacimento il tempo per ricreare, ad esempio, un ponte appena crollato. Abbiamo già detto quanto stile trasuda il tutto? Perché se volete aggiungiamo pure lo stile artistico in pixel art. Peccato solo dover attendere la prossima primavera… ma il gioco sarà un’esclusiva temporale per Nintendo Switch!

A Highland Song | Indie World: recap di tutti gli annunci del Nintendo Direct di novembre 2023

Sebbene ostico per il giocatore medio, quello dei platformer cinematografici è un genere a cui la scena indie non ha mai mancato di rendere giustizia ed è questo l’intento dietro A Highland Song. Il mondo di gioco, Beltane, sfrutta un loop di gameplay a primo impatto simile a Limbo e Inside per trasporre in forma vieoludica le “belle ma inospitali” montagne scozzesi da cui provengono gli sviluppatori. Tutte le strade conducono all’oceano, ma le vie secondarie per la protagonista Moira non mancheranno. Il tutto viene poi impreziosito da tanta bella musica folk del settentrione britannico. 5 dicembre 2023, con preordini già aperti.

Moonstone Island | Indie World: recap di tutti gli annunci del Nintendo Direct di novembre 2023

Qualcuno ha detto “simulatore di vita”? Perché le cento isole generate casualmente di Moonstone Island sono un modo come un altro di riproporre e reinventare il genere. Il nostro scopo sarà quello di esplorare le isole volanti per diventare alchimisti, ma in realtà il gioco includerà anche elementi di gameplay differenti. Nel gioco ci ritroveremo infatti ad affrontare combattimenti sfruttando le carte, affiancando questa caratteristica alle creature che collezioneremo nell’avventura. Moonstone Island sarà disponibile la prossima primavera, e sul fronte console abbiamo un’altra esclusiva temporale.

Death Trick: Double Blind | Indie World: recap di tutti gli annunci del Nintendo Direct di novembre 2023

Direttamente da Misty Mountain Studios e Neon Doctrine abbiamo un noir in cui investigare con un’indubbia influenza dalla serie Ace Attorney di Capcom. Le due amiche che hanno creato Death Trick: Double Blind si sono rifatte ai gialli che amano da sempre, e questa passione traspare sia dal materiale mostrato che dal loro orgoglio contagioso nel parlare del gioco. L’ambientazione circense deriva dall’intento di portare al genere delle avventure grafiche qualcosa di nuovo. Faremo luce sulla sparizione della maga dal circo itinerante di Morgan e sull’amnesia dell’investigatore mettendo insieme le varie prove entro il limite al numero di azioni effettuabili il prossimo anno. Ma almeno la demo è già disponibile!

The Outer Wilds: Archaeology Edition | Indie World: recap di tutti gli annunci del Nintendo Direct di novembre 2023

Il cavallo vincente di Annapurna Interactive fa il suo ingresso trionfale nell’Indie World. Dubitiamo fortemente che The Outer Wilds abbia bisogno di presentazioni, ma nel dubbio le faremo ancora. In quest’avventura nel cosmo in prima persona, dovremo setacciare i vari pianeti da raggiungere a bordo della nostra navetta all’interno di un loop temporale. Durante il gameplay un pianeta può cambiare drasticamente, ad esempio collassando su sé stesso. La Archaeology Edition per Nintendo Switch includerà l’espansione DLC Echoes of the Eye, quando arriverà il 7 dicembre. I preordini sono già aperti, e il prossimo anno uscirà in formato fisico. Non l’abbiamo detto, ma il leaker Pyoro sapeva dell’annuncio quando ore prima ha twittato in merito ai “marshmallow sul falò”.

Petardo indipendente conclusivo

Non è un Nintendo Direct senza una bomba finale, e l’Indie World di novembre 2023 non fa certo eccezione. Si tratta… della consueta carrellata, senza botto conclusivo. Ringraziandovi per l’attenzione come hanno fatto Amber ed Andrew, vi lasciamo all’elenco puntato.

Planet of Lana: platformer cinematografico, primavera 2024 .

platformer cinematografico, . Enjoy the Diner: avventura testuale/visual novel, shadow drop (disponibile).

avventura testuale/visual novel, (disponibile). Heavenly Bodies: titolo investigativo con visuale a scorrimento laterale, febbraio 2024 .

titolo investigativo con visuale a scorrimento laterale, . The Gecko Gods: platformer 3D a esplorazione libera stile anni ’90, primavera 2024 .

platformer 3D a esplorazione libera stile anni ’90, . Passpartout 2: The Lost Artist : semi-avventura con software di disegno, shadow drop (disponibile).

: semi-avventura con software di disegno, (disponibile). Urban Myth Dissolution Center: avventura grafica narrativa in pixel art, 2024 .

avventura grafica narrativa in pixel art, . Braid Anniversary Edition: puzzle-platformer con manipolazione temporale, 30 aprile 2024.

