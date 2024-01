Indiana Jones: il gioco di MachineGames uscirà nel 2024 secondo un rumor

Non bastava la conferma dei rumor sull’Xbox Developer Direct, ne abbiamo anche sui contenuti: l’Indiana Jones di MachineGames esce nel 2024?

E per “ne abbiamo” intendiamo di rumor, non certo di conferme: ciò non ha però impedito alle voci di corridoio dell’ambiente videoludico di farsi strada anche per il gioco di Indiana Jones a cui sta lavorando MachineGames, che potrebbe uscire prima che il 2024 volga al termine. Ormai l’Xbox Developer Direct è stato finalmente confermato, e sappiamo che l’archeologo di George Lucas sarà tra i protagonisti della passerella in verde. A restringere il campo è un leaker che in passato ha dato soddisfazione a tutti quanti noi gamer: Tom Henderson di Insider Gaming. Di sicuro sapremo di più sul gioco settimana prossima, ma a prescindere dalla data precisa che potremmo ricevere, ora abbiamo un’idea del periodo in cui il gioco sarà da noi.

Everyone was anticipating that the Direct announcement was going to state it was for games releasing in 2024, that didn’t happen, but the word behind the scenes is that Indie is a 2024 release. Could be announced during the show. https://t.co/meIFSZwIxW — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 9, 2024

Archeologia dei rumor: il 2024 sarà l’anno dell’Indiana Jones di MachineGames?

Sapete già che i rumor comportano clausole spiacevoli come “fonti vicine al progetto”, ma è la possibilità stessa di un’uscita nel 2024 per il gioco di Indiana Jones di MachineGames ad essere succosa. In seguito all’annuncio tre anni fa, Bethesda ha specificato che il gioco è “nelle fasi molto, molto, molto iniziali della produzione”, dalle quali però ci siamo distanziati di parecchio. Se quanto riportato da Henderson fosse accurato, l’anno appena iniziato sarebbe tra i più affollati di sempre per il gigante di giada. Oltre ai protagonisti menzionati nell’annuncio del Developer Direct, infatti, Xbox ha altri assi nella manica. Due su tutti, Towerborne e, in particolare, un titolo sospettosamente assente nella lista degli invitati: Microsoft Flight Simulator 2024.

