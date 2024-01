Asciugatrice Bosch: SCONTO IMPERDIBILE di quasi 500€ da Euronics

L’ottima asciugatrice Bosch WQG24109IT è in sconto per i SUPERSALDI Euronics. Si possono risparmiare circa 500€ rispetto al prezzo di listino! Vediamo i dettagli

Con l’inverno diventa sempre più complicato asciugare il bucato. Inoltre stendere i panni fuori è un’utopia in molte città per via dell’inquinamento. Ecco perché una buona asciugatrice Bosch può salvarci la vita. Nonostante siano in genere prodotti molto costosi, con i SUPERSALDI Euronics la possiamo portare a casa con uno sconto di quasi il 50%!

Asciugatrice Bosch: super-conveniente con i SUPERSALDI di Euronics

L’asciugatrice Bosch WQG24109IT è un modello a pompa di calore molto efficiente di classe energetica A++. Ha un design elegante e moderno, con un corpo rifinito in bianco lucido. Ha una capacità di carico di 9 kg, che è sufficiente per la maggior parte delle famiglie medie.

L’asciugatrice è dotata di una serie di funzioni e tecnologie che la rendono un’opzione versatile e efficiente. La tecnologia a pompa di calore utilizza il calore residuo per asciugare i capi, riducendo il consumo energetico. La funzione AutoDry regola automaticamente il tempo di asciugatura in base al tipo di tessuto e al livello di umidità, evitando così di danneggiare i capi. La funzione TimeSaver consente di ridurre la durata del ciclo di asciugatura fino al 60%, senza compromettere l’efficacia.

L’asciugatrice è dotata di un cestello in acciaio inox con rivestimento anti-piega, che aiuta a mantenere i capi morbidi e in forma. Il filtro EasyClean consente di rimuovere facilmente la lanugine e i pelucchi, mantenendo l’asciugatrice efficiente e igienica. In definitiva, l’asciugatrice Bosch WQG24109IT è un’opzione eccellente per chi cerca un’asciugatrice efficiente, versatile e facile da usare.

L’offerta promozionale

La promozione SUPERSALDI di Euronics include grandi sconti su tantissimi prodotti fino al 17 gennaio. Questo elettrodomestico è protagonista di una delle offerte più interessanti perché, con uno sconto di quasi il 50%, possiamo acquistarla per soli 599 euro al posto dei 1049 euro previsti dal listino. Vi lasciamo il link per l’acquisto in promozione qui di seguito:

