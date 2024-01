Migliori videogiochi in uscita | Gennaio 2024

Ecco i migliori videogiochi in uscita a Dicembre 2023: tanto divertimento su PlayStation 4 e 5, Xbox One e Xbox Series X, PC e Nintendo Switch!

Dicembre ha chiuso il 2023; siamo pronti per affrontare il nuovo anno? Che siate riusciti a rispettare i vostri buoni propositi o meno (nda: io no), iniziamo il 2024 facendo quello che ci piace di più: scoprendo una nuova line-up di videogiochi!

Iniziamo il nuovo anno con Prince of Persia: The Lost Crown, ultima installazione della fascinosa serie di Prince of Persia. Contrariamente alle aspettative, il protagonista non è il Principe noto ai fan, ma un guerriero impegnato in una difficile missione di salvataggio. Tra creature dai poteri sovrumani e artefatti dai poteri incredibili – potrete intuire quali-, Sargon deve farsi strada in un mondo pieno di mistero e pericolo.

Tra i videogiochi in arrivo anche Laika: Aged Through Blood, un “motorvania” che vede per protagonista una volpe antropomorfa che, in sella alla sua fedele modo, dovrà assicurarsi la sopravvivenza in un mondo brullo e ostile. Come se questo non fosse abbastanza difficile, il suo popolo è minacciato dai Birds, un gruppo di uccelli militaristi e violenti…

A Gennaio 2024 esce anche Tekken 8! La serie non ha certo bisogno di presentazioni e, diciamolo, ha un unico scopo: darsi botte da orbi (virtuali) e sfidare gli amici a battaglie senza fine. Possiamo dire che, al momento, Tekken 8 sembra voler fare le cose meglio di prima, dato che saranno presenti delle modalità inedite che renderanno gli scontro decisamente intensi.

Per la serie “graditi ritorni” a Gennaio 2024 arriva Another Code: Recollection. In esclusiva Nintendo Switch, questo remake include il primo capitolo di Another Code (uscito originariamente per DS!) e il suo sequel, Another Code; R – A Journey into Lost Memories (pubblicato per Wii). Veramente un’ottima occasione per chi non ha avuto modo di giocare questi titoli sulle piattaforme originali (significa che siete GIOVANI, beati voi).

Tra i migliori videogiochi del mese anche Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy, remaster della trilogia dedicata all’avvocato rosso-vestito. La collection contiene anche i DLC, ma il pezzo forte rimane la follia insita in questa serie: personaggi assurdi, espressioni esagerate e casi dai risvolti a dir poco allucinanti sono gli elementi che hanno reso la serie Attorney tra le più amate di sempre. Riscopriteli in questa remaster in arrivo a breve!

Migliori videogiochi in uscita | Gennaio 2024

Laika: Aged Through Blood – 11 gennaio – Switch

Momodora: Moonlit Farewell – 11 gennaio – PC

Top Racer Collection – 11 gennaio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

War Hospital – 11 gennaio – PS5, XSX, PC

Crystal Story: Dawn of Dusk – 12 gennaio – PC

DreadOut 2 – 18 gennaio – Switch

Prince of Persia: The Lost Crown – 18 gennaio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Another Code: Recollection – 19 gennaio – Switch

The Last of Us Part II Remastered – 19 gennaio – PS5

Graven – 23 gennaio – PC

Howl – 23 gennaio – PS5, XSX

Neptunia: Sisters vs. Sisters – 23 gennaio – Switch

Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy – 25 gennaio – PS4, XBO, PC, Switch

Touhou Luna Nights – 25 gennaio – PS4,PS5

Under Night In-Birth II [Sys:Celes] – 25 gennaio – PS4, PS5, PC, Switch

Like a Dragon: Infinite Wealth – 26 gennaio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

Tekken 8 – 26 gennaio – PS4, PS5, PC

The Lost Legends of Redwall: The Scout Anthology – 30 gennaio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

The Lost Legends of Redwall: Feast & Friends – 30 gennaio – PC

Rugby 24 – 30 gennaio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

One Punch Man: World – 31 gennaio – iOS

Palworld – TBA – PC