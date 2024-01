Acer presenta i nuovi monitor gaming Predator OLED e MiniLED curvi

Acer presenta i monitor OLED e MiniLED curvi della linea Predator per gli appassionati di gaming. I nuovi modelli includono Predator Z57, il primo al mondo con doppia risoluzione UHD (7680×2160) a 120 Hz

La pluripremiata linea gaming Predator si espande con quattro nuovi monitor, due con pannelli MiniLED e due con display OLED, progettati per valorizzare i giochi in tutta la loro maestosità. Le nuove versioni MiniLED offrono una grafica eccellente e includono: il monitor Predator Z57 da 57 pollici con risoluzione massima DUHD (7680×2160) a 120 Hz e il Predator X34 V3 da 34 pollici che supporta la risoluzione UWQHD (3440×1440) con frequenza di aggiornamento di 180 Hz.

I nuovi modelli OLED di Acer, il monitor Predator X39 da 39 pollici e il Predator X34 X da 34 pollici, garantiscono una bassa latenza e prestazioni ultraveloci con risoluzione UWQHD (3440×1440) a 240 Hz e tempo di risposta di 0,01 ms.

Dettagli sui nuovi monitor gaming Predator OLED e MiniLED curvi Acer

Il Predator Z57 è un gigantesco monitor da 57 pollici con risoluzione DUHD (7680×2160) a 120 Hz. Utilizza la tecnologia MiniLED a 2304 zone per una qualità dell’immagine eccezionale e una luminosità ottimale in ambienti scuri. Con un ampio rapporto d’aspetto 32:9, curvatura 1000R e certificazione VESA DisplayHDRTM 1400, offre un’esperienza visiva coinvolgente. Il Predator Z57 supporta la visualizzazione multi-tasking con funzionalità come il picture-by-picture e il picture-in-picture. Offre anche una connettività completa con porte HDMI 2.1, USB Type-C e DisplayPort 2.0.

Il Predator X34 V3 è un monitor MiniLED curvo da 34 pollici con risoluzione QHD (3440×1440) e un rapporto d’aspetto ultrawide 21:9. La curvatura 1500R migliora l’immersività, mentre la frequenza di aggiornamento di 180 Hz e il tempo di risposta di 1 ms garantiscono un’esperienza di gioco fluida. Il monitor offre connettività avanzata con porte HDMI 2.0, USB Type-C e DisplayPort 1.4. È regolabile in altezza, inclinazione e rotazione per massimizzare il comfort di visione.

I modelli OLED

I modelli OLED, Predator X39 e Predator X34 X, offrono un contrasto superiore e immagini dettagliate con frequenze di aggiornamento fino a 240 Hz e tempi di risposta dei pixel di 0,01 ms. La risoluzione UWQHD (3440×1440), la curvatura 800R, la gamma cromatica DCI-P3 al 99% e la tecnologia VESA DisplayHDRTM True Black 400 contribuiscono a un’esperienza visiva straordinaria. Entrambi i modelli sono certificati EyeSafe 2.0 e dispongono di un refresh di mantenimento dell’immagine per prevenire l’affaticamento della vista.

Tutti i nuovi modelli sono dotati di AMD FreeSync PremiumTM per una riproduzione fluida delle scene d’azione ad alta velocità. Presentano anche una porta USB Type-C da 90W PD per visualizzare, trasferire dati e ricaricare dispositivi contemporaneamente, insieme a uno switch KVM integrato per facilitare lo scambio di sorgenti senza dover ricollegare le periferiche.

Prezzi e disponibilità dei nuovi monitor Predator OLED e MiniLED curvi di Acer

Il Predator Z57 sarà disponibile in Italia nel secondo trimestre del 2024 con prezzi a partire da 2.399 euro ,

, Predator X34 V3 sarà disponibile in Italia nel secondo trimestre del 2024 con prezzi a partire da 849 euro ,

, il Predator X39 sarà disponibile in Italia nel secondo trimestre del 2024 con prezzi a partire da 1.499 euro ,

, ed il Predator X34 X sarà disponibile in Italia nel secondo trimestre del 2024 con prezzi a partire da 1.299 euro.

E voi? Cosa ne pensate di questi nuovi monitor OLED e MiniLED curvi di Acer?