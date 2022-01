Horizon Forbidden West: trapelati leak della build per PS4

Apoco più di un mese dal lancio ufficiale, Horizon Forbidden West continua a rimanere sulla cresta dell’onda: sono infatti trapelati di recente sul web alcuni importanti leak della build per PS4. Vediamoli insieme di seguito!

Lo sviluppo di Horizon Forbidden West, che ricordiamo esser realizzato dallo studio di Guerrilla Games, ha incontrato la sua buona dose di ostacoli nel corso. Nonostante ciò, dopo il posticipo dell’uscita annunciato alla Gamescom, siamo riusciti ad ottenere nel frattempo tantissime informazioni che sicuramente avranno tenuto alta l’attenzione degli appassionati. Ebbene, pare che le novità non siano finite: secondo un leak che ha cominciato a girare di recente sul web, sono stati svelati tutti i contenuti della build di Horizon Forbidden West per PS4.

Horizon Forbidden West: tutti i contenuti pianificati secondo il leak della build PS4

A parte per alcuni asset mancanti, il leak della build PS4 di Horizon Forbidden West contiene praticamente tutte le informazioni sui contenuti core del gioco che saranno presenti nella build definitiva al momento del lancio. Ciò significa che, oltre a poter conoscere tutto quello che c’è da sapere sul gioco ancora prima che esca, che i fan potrebbero incappare in spoiler della trama sui social. Vi invitiamo quindi a fare attenzione, se non volete spoiler, a cercare informazioni sul gioco sul web.

Alcune immagini spoiler sono state rimosse dal web a causa di segnalazioni da parte del detentore del copyright, quindi significa che già ci si sta muovendo per rimuovere contenuti sensibili. Il tweet riportato qua sopra non contiene immagini particolarmente “spoilerose”, ma non ciò non esclude che anch’esso venga rimosso nel breve termine.

Ricordiamo che Horizon Forbidden West uscirà il prossimo 18 febbraio per PS4 e PS5.