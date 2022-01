Dati di vendita britannici: risultati per i videogiochi fino a 9/01/22

Top 3 stazionaria, top 10 straordinaria: i dati di vendita per i videogiochi in formato fisico vedono la Grande N in grandissimo spolvero

Ora che le cose (almeno sul fronte informativo) stanno tornando alla normalità dopo i bagordi festivi, è tempo di bilanci e questo ci riporta come (quasi) ogni settimana ai consueti dati di vendita dal mondo dei videogiochi. Anche stavolta, l’ente britannico GfK ha fornito a GamesIndustry.biz il censimento settimanale per la nostra cartina tornasole sul suolo europeo, il Regno Unito. E sebbene le sorprese non abbondino sulla vetta, sarà comunque interessante vedere “che tempo fa” dall’altra parte della Manica per i negozi. Ricordiamo infatti che il mercato videoludico interessato è sempre quello fisico.

“So long-a, Ronaldo!”

Siccome un ipotetico Mario Kart 9 si è fatto strada come rumor su Twitter per tutto il weekend, il “suo predecessore” Mario Kart 8 Deluxe ha continuato a dominare la top 10 per i dati di vendita: in cima ai videogiochi più venduti c’è la scuderia del baffone rampante. Abbiamo dunque un primo re d’Inghilterra per il 2022 videoludico. Il gioco, lo ricordiamo, risale al 2017, ma è già la terza medaglia d’oro per il titolo negli ultimi mesi grazie ad un nuovo bundle. Per quanto riguarda il resto del podio, però, non aspettatevi sorprese rispetto alla nostra precedente doppietta. Sì, “precedente”.

Il crocevia da paura per gli animali – Dati di vendita per i videogiochi

Cogliamo l’occasione per ricordare che i nostri dati di vendita contemplano la settimana appena conclusa, ed è per questo che abbiamo detto “precedente”, ma non è l’unico dettaglio rimasto identico per la nostra raccolta di videogiochi. Questo vuol dire che il secondo posto appartiene ancora a FIFA 22, un altro prezzemolino per le nostre top 10 settimanali. Lo stesso discorso si applica anche ad un titolo ben diverso dal simulatore calcistico di Electronic Arts. Il gioco figlio della pandemia, Animal Crossing: New Horizons, rimane ancora ancorato alla sua terza posizione.

I cervelloni – Dati di vendita per i videogiochi

Crogiolarci nella nostalgia televisiva è stato inevitabile, considerando l’altro nuovo arrivato di questa settimana. È infatti con Big Brain Academy: Sfida tra menti che si inizia a vedere una notevole presenza di Nintendo tra i titoli più venduti della settimana (appena conclusa). Essendo la statistica come sempre imperscrutabile, ricordiamo che la risalita del gioco è avvenuta a discapito di uno scivolone settimanale del 19%. Il gioco se l’è cavata egregiamente a causa di una recente campagna promozionale. Non è bastata a riportarlo in top ten, ma andava comunque ricordato.

“Lunedì comincio, giuro” – Dati di vendita per i videogiochi

Che c’è da dire? Siamo a gennaio. In questo mese, dopo gli eccessi del periodo festivo, il fitness non può fa altro che diventare argomento di conversazione. E siccome (parafrasando una battuta partenopea) “a Natale mi siedo a tavola, all’Epifania mi alzo”, è normale che qualcuno voglia fare le dovute corse per ritornare in forma. Pertanto, Ring Fit Adventure ha riguadagnato molto più terreno di Big Brain Academy: Sfida tra menti. Lo speciale settimanale di GamesIndustry.biz non si è dilungato nei dettagli sulla percentuale di vendite rispetto alla settimana precedente, ma il gioco è in top 10 (sesto posto).

Cinquantuno classici per chi è senza tempo – Dati di vendita per i videogiochi

In questa settimana a dir poco trionfale per la Grande N, abbiamo un altro titolo per Nintendo Switch a beneficiare di una dovuta campagna promozionale. Attingendo a piene mani dal passato del colosso di Kyoto con i giochi da tavolo, 51 Worldwide Games è rientrato in top 40. Non abbiamo detto “top 10” perché quello della compilation di attività ludiche classiche è “solo” un tredicesimo posto, ma l’incremento settimanale è un numero di tutto rispetto. Parliamo di non meno dell’81%, che per il target più “casual” del gioco è tutto fuorché qualcosa di scontato. Insomma, un resoconto che bada ben poco al “power gap”.

Tabulati conclusivi

Non sarebbe uno speciale sui dati di vendita se non radunassimo i dieci videogiochi di maggior successo in una tabella. Per i nuovi arrivati tra voi (benvenuti, nel caso), la chiave di lettura è la solita: a sinistra troverete le posizioni viste settimana scorsa (relative a due settimane fa), e al centro invece avrete i piazzamenti di cui parliamo oggi. Per il resto, troverete ovviamente anche titoli estranei a Nintendo, ma sui quali l’articolo in lingua originale ha preferito non dilungarsi. Buona consultazione!

Piazzamenti di due settimane fa Top ten delle posizioni per la settimana appena conclusa Titolo interessato 1 1 Mario Kart 8 Deluxe 2 2 FIFA 22 3 3 Animal Crossing: New Horizons 7 4 Minecraft (versione Nintendo Switch) 5 5 Call of Duty: Vanguard 11 6 Ring Fit Adventure 4 7 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales 6 8 Pokémon Diamante Lucente 8 9 Just Dance 2022 15 10 Grand Theft Auto V

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questi risultati?