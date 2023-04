Horizon 3: Guerrilla Games è al lavoro sul gioco

Guerrilla Games ha velatamente ribadito di essere già al lavoro su Horizon 3, vediamo le dichiarazioni rilasciate dalla software house

La serie Horizon di Sony e Guerrilla Games ha vissuto un paio di mesi molto intensi: prima il lancio di Horizon Call of the Mountain per PS VR2, seguito dall’uscita di Burning Shores, l’espansione di Forbidden West. Non sorprende che Guerrilla Games abbia in cantiere molti altri progetti per il franchise: il lavoro sul prossimo capitolo principale della serie, Horizon 3, è infatti già in corso. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Horizon 3: le dichiarazioni ufficiali di Guerrilla Games

In un recente aggiornamento sui cambiamenti nel management di Guerrilla Games, con il co-manager dello studio Angie Smets destinato ad assumere un nuovo ruolo presso PlayStation Studios, lo studio ha confermato che, oltre al già confermato gioco multiplayer di Horizon, la software house sta lavorando anche ad Horizon 3.

“Abbiamo piena fiducia nella nostra nuova leadership che guiderà Guerrilla verso un futuro brillante, espandendo il mondo di Horizon con la prossima avventura di Aloy e il nostro entusiasmante progetto online”, ha scritto lo sviluppatore. Non è la prima volta che Guerrilla allude al fatto che il terzo capitolo di Horizon 3 è in lavorazione. Quando l’anno scorso ha confermato di essere al lavoro su un titolo multigiocatore, lo studio ha anche affermato di “continuare a creare epiche avventure in solitaria per Aloy“.

All’inizio di quest’anno sono trapelati circa 10 minuti di filmati di gioco dei primi sviluppi del titolo multigiocatore, mentre gli annunci di lavoro hanno anche suggerito che il gioco potrebbe uscire anche per i dispositivi mobili. Nel frattempo, alcune fughe di notizie hanno affermato che è in fase di sviluppo anche un remaster migliorato di Horizon Zero Dawn per PS5, anche se, secondo quanto riferito, non è stato sviluppato internamente da Guerrilla.

