PSVR2: rivelata ufficialmente la line-up completa dei giochi di lancio

I giochi presenti al lancio di PSVR2 saranno oltre trenta: ecco la line-up che Sony, finalmente, ha deciso di condividere col mondo

Il tanto atteso lancio della periferica PSVR2, con tutte le emicranie monetarie che ne derivano, è a poco più di un mese da noi: Sony ha deciso che questo (e meglio tardi che mai, aggiungeremmo) è il momento ideale per svelare la line-up dei giochi del day one. I dettagli stanno arrivando anche per quanto concerne altri aspetti, ma quello più saliente del successore del fortunato primo esperimento è molto probabilmente questo. Cosa aspettarsi, dunque, dal venale visore virtuale? Sappiamo già di alcuni titoli, siano essi nati con l’immersione totale alla base del game design o meno; andiamo a scoprire quali esperienze videoludiche mirano a guadagnarsi il nostro rene vacante.

La line-up di PSVR2: e i giochi presenti al lancio sono…

Il concetto di PSVR2 è stato già esemplificato tempo addietro con Horizon: Call of the Mountain, ma altri giochi si contendono il lancio della periferica, come dimostra la line-up che includeremo qui sotto. Si tratta in egual misura di titoli nati per il dispositivo, come The Dark Pictures: Switchback VR, ma in altri casi quella della realtà virtuale è una piacevole aggiunta. Parliamo di Resident Evil Village, di No Man’s Sky e, come confermato più di recente, di Gran Turismo 7. Va chiarito che quelli nell’elenco qui sotto sono i titoli della finestra di lancio, e che pertanto potremmo non doverceli per forza aspettare tutti il 22 febbraio.

After the Fall (Vertigo Games)

Altair Breaker (Thirdverse)

Before Your Eyes (Skybound Interactive, finestra di lancio)

Cities VR (Fast Travel Games)

Cosmonious High (Owlchemy)

Creed Rise to Glory: Championship Edition (Survios, finestra di lancio)

The Dark Pictures: Switchback (Supermassive, finestra di lancio)

Demeo (Resolution Games)

Dyschronia: Chronos Alternate (MyDearest Inc., Perp Games)

Fantavision 202X (Cosmo Machia, Inc.)

Gran Turismo 7 (aggiornamento gratuito alla versione PS5)

Horizon Call of the Mountain (Firesprite, Guerrilla)

Job Simulator (Owlchemy)

Jurassic World Aftermath (Coatsink)

Kayak VR: Mirage (Better Than Life)

Kizuna AI – Touch the Beat! (Gemdrops, Inc.)

The Last Clockwinder (Pontoco/Cyan Worlds)

The Light Brigade (Funktronic Labs, l’acquisto include versioni per PSVR e PSVR2)

Moss 1 & 2 Remaster (Polyarc)

NFL Pro Era (StatusPro, Inc., aggiornamento gratuito)

No Man’s Sky (Hello Games, finestra di lancio)

Pavlov VR (Vankrupt)

Pistol Whip (Cloudhead, aggiornamento gratuito)

Puzzling Places (Realities.io, aggiornamento gratuito)

Resident Evil Village (Capcom, aggiornamento gratuito alla versione PS5)

Rez Infinite (Enhance)

Song in the Smoke (17 Bit)

STAR WARS: Tales from the Galaxy’s Edge (ILMxLab)

Synth Riders (Kluge Interactive, aggiornamento gratuito)

The Tale of Onogoro (Amata K.K)

Tentacular (Devolver)

Tetris Effect (Enhance)

Thumper (Drool LLC)

The Walking Dead: Saints & Sinners: Ch. 2: Retribution (Skydance, finestra di lancio)

Vacation Simulator (Owlchemy)

What the Bat (Triband)

Zenith: The Last City (Ramen VR, aggiornamento gratuito)

Disclaimer finale

Notiamo tra questi chicche come Tetris Effect: Connected, The Walking Dead: Saints and Sinners Chapter 2 – Retribution, Cities VR, Moss 1 and 2 Remastered, Rez Infinite e Thumper. Diversi di questi titoli sono confermati per il day one della periferica, ma per altri le attese potrebbero essere prolungate con e senza posticipi. Attendiamo, a nostra volta, fiduciosi. Includiamo altresì il post ufficiale di Sony in merito, per fornire meglio un quadro generale della situazione.

PlayStation VR2 è in arrivo il mese prossimo con più di 30 giochi previsti al lancio. Visitate il Blog PlayStation per i dettagli sull’intera lineup e sui 13 titoli appena annunciati: https://t.co/0nkAH6hGxF pic.twitter.com/OE8BjQWK8G — PlayStation Italia (@PlayStationIT) January 19, 2023

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questa lista? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.