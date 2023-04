Mortal Kombat 12: ecco quando potremmo saperne di più sull’uscita

Il chiacchierato Mortal Kombat 12 torna a far parlare di sé: secondo un noto giornalista l’uscita potrebbe essere annunciata a breve

Non ci si sarebbe mai aspettati che Mortal Kombat 12 venisse annunciato durante una conferenza stampa della Warner Bros. Discovery, ma è esattamente quello che è successo all’inizio di quest’anno. Tuttavia, una presentazione ufficiale deve ancora arrivare e sembra che sotto questo punto di vista potremmo vederne davvero delle belle in un futuro non troppo lontano. Ebbene sì: la data d’uscita di Mortal Kombat 12, il prossimo capitolo della storica saga picchiaduro, potrebbe essere rivelata a breve; almeno secondo quanto riportato da diversi recenti voci di corridoio. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Mortal Kombat 12: l’uscita potrebbe essere presto annunciata in occasione di alcuni importanti eventi videoludici

Mortal Kombat 12 si mostrerà prossimamente e verrà annunciata anche la relativa data d’uscita? Sembrerebbe di sì, o almeno questo è quanto suggerisce il noto giornalista videoludico Jez Corden di Windows Central, che ha recentemente riportato su Twitter che i dettagli ufficiali su Mortal Kombat 12 saranno rivelati a maggio. Dato che il gioco (già leakkato diverso tempo fa) uscirà nel corso dell’anno, si presume che l’annuncio avverrà nelle prossime settimane e mesi (anche se il game director Ed Boon aveva riferito che il team di sviluppo non era ancora pronto a un annuncio).

Good lord, MK9 is really fun as shit. I now hope MK12 has the speed of MK9 decision making. https://t.co/Rd7fbecYfV — Maximilian Dood (@maximilian_) April 20, 2023

È interessante notare che recenti fughe di notizie hanno anche affermato che un PlayStation Showcase è previsto per la fine di maggio. Se questo è vero, sarebbe certamente un palcoscenico adatto per la rivelazione di Mortal Kombat 12. In ogni caso, sembra che potremmo scoprirlo presto, quindi rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.

