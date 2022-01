Horizon Call of the Mountain annunciato per PSVR 2

Guerrilla Games e Firesprite Games hanno annunciato Horizon Call of the Mountain, il primo titolo specificatamente sviluppato per PSVR 2

Vi abbiamo da pochissimo riportato l’annuncio relativo alle specifiche tecniche di PSVR 2, diffuse da Sony nel corso del CES 2022. La manifestazione, però, ha riservato spazio anche ad uno stuzzicante reveal software, che ha per protagonista Horizon Call of the Mountain, il primo titolo sviluppato appositamente per il nuovo headset per la realtà virtuale. Il titolo vede all’opera, oltre a Guerrilla Games (i papà del celebre franchise) anche i ragazzi di Firesprite Games, uno degli ultimi team acquisiti da Sony, che già in ambito virtuale ci avevano regalato l’esperienza survival/sci-fi The Persistence.

Horizon Call of the Mountain: svelato il primo gioco per PSVR 2

Al momento non sono stati diffusi molti dettagli in merito alla produzione, della quale sappiamo soltanto che presenterà una nuova ed unica esperienza basata sul brand in questione, che sarà costruita per sfruttare pienamente le nuove caratteristiche di PSVR 2 e dei suoi nuovi controller dedicati. I giocatori impersoneranno un nuovo personaggio, anche se nel corso dell’avventura non mancheranno facce familiari, come la protagonista Aloy, a cui si aggiungeranno comprimari inediti. Guerrilla ha confermato che nuovi dettagli sul titolo saranno forniti molto presto, anche se non è stata indicata una data precisa.

Proprio per queste ragioni ancora non conosciamo la finestra di lancio di Horizon Call of the Mountain, dato che oltre a queste sparute informazioni ed al teaser trailer che trovate qua sopra (che contiene un messaggio del director di Guerrilla, Jan-Bart van Beek e qualche secondo in-game), non sappiamo davvero altro.

Ovviamente noi di tuttoteK non mancheremo di monitorare la situazione, e vi proporremo tempestivamente qualsiasi aggiornamento non appena sarà possibile farlo.

Nel mentre, se siete in cerca di titoli a prezzo scontato, il nostro consiglio è sempre quello di tenere d’occhio le pagine di Instant Gaming.