Halo Infinite: la copia fisica non avrà il gioco completo

John Linneman di Digital Foundry rivela che la copia fisica di Halo Infinite apparentemente non avrà il gioco completo all’interno del disco

Halo Infinite si fa sempre più vicino: mancano ormai solo due giorni all’arrivo del gioco completo anche della tanto desiderata storia del gioco. Nelle ultime ore sono iniziate ad uscire anche le prime recensioni, e nell’attesa è ancora possibile giocare gratuitamente alla beta del multiplayer, prima di andare a concentrarsi sulla campagna. Tuttavia, il titolo non è stato esente da polemiche negli ultimi giorni, specialmente per quanto riguarda il battle pass, ma 343 Industries ha già voluto rassicurare i fan, affermando come delle migliorie nel sistema di progressione siano previste nei prossimi mesi. Ma un altro fatto sta adesso ombreggiando il lancio di Halo Infinite: sembra che la copia fisica del titolo non avrà infatti il gioco al suo stato completo.

Halo Infinite è incompleto nella sua copia fisica del gioco

Poter collezionare la copia fisica di un gioco è un fattore ancora radicato nei tempi attuali, seppure in volumi leggermente ridotti rispetto al passato. Ciò è dovuto anche alla sempre più ampia offerta di titoli sul mercato: possedere un gioco nella sua versione digitale permette di poter comodamente gestire i numerosi giochi che si possiedono, e di non dover occupare eccessivo spazio nella propria abitazione. Inoltre, anche la nascita di servizi di abbonamento e streaming, come PS Now e Xbox Game Pass, hanno contribuito a rendere più conveniente l’acquisto di titoli a prezzi stracciati mediante queste piattaforme.

Eppure, alcuni utenti rimangono comunque dell’impressione di dover possedere fisicamente un gioco, non tanto per valori materialistici, ma anche per la possibilità di condividere il suddetto titolo e poterlo rigiocare anche una volta che il supporto per la copia digitale cesserà di esistere. Su Twitter, il giornalista John Linneman di Digital Foundry rivela allora una notizia alquanto spiacevole: la copia fisica di Halo Infinite apparentemente non conterrebbe il gioco completo all’interno del suo disco, e sarebbe dunque impossibile giocare al titolo senza connettersi al server per gli aggiornamenti.

My biggest complaint regarding Halo Infinite really is that the disc doesn't contain a playable game. This'll be the first Halo game you can't really own as a standalone copy. This is not a good trend and I hope MS reconsiders things like this. — John Linneman (@dark1x) December 6, 2021

Egli sostiene che questo fatto sia negativo in termini di preservazione a lungo termine di un gioco, e spera che Microsoft riconsideri questo aspetto. Bisogna dire che ormai è una pratica piuttosto diffusa nei videogiochi, un esempio è il noto Destiny 2, gioco decisamente diverso se si comparano la sua versione “vanilla” nel disco di gioco con quella attuale e aggiornata. Halo Infinite potrebbe quindi approcciare la stessa strada del titolo Bungie, fungendo davvero da piattaforma “infinita” per tutti i contenuti che andranno ad inserirsi negli anni successivi. Fatto sta che la campagna, ora come ora, è comunque giocabile solamente aggiornando il gioco.

