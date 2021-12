BioWare: Dragon Age 4 sarà un gioco single-player

Nelle scorse ore, BioWare è tornata a parlare di Dragon Age 4 riconfermando quanto già stato detto negli scorsi mesi: il gioco sarà un’esperienza single-player

Lo sviluppo di Dragon Age 4, si sa, non è che stia procedendo in modo semplice. Dopo un riavvio del 2017, lo stato dei lavori del prossimo titolo di BioWare va avanti lentamente, ma, stando alle parole dell’azienda, incessantemente. Ne abbiamo potuto vedere un trailer ai The Game Awards dello scorso anno, poi qualche informazione inframezzata da brutte notizie, come l’abbandono del Game Director nel corso di novembre. Insomma: che macello! Rimane che il prossimo titolo del franchise di BioWare sia romanticamente atteso da tutti coloro che hanno apprezzato i precedenti, e le scarse notizie sul gioco meritano di essere raccolte e raccontate.

Ad esempio, all’inizio di quest’anno, era stata la stessa BioWare ad affermare che Dragon Age 4 non avrebbe avuto una componente multiplayer. La sorpresa non è stata poi così tanta, la narrazione è stata sempre il centro del franchise. E nelle scorse ore, tramite un blog post sui canali ufficiali, l’azienda ha riconfermato quanto detto già in passato: il quarto capitolo di Dragon Age sarà un’esperienza esclusivamente single-player. Un post arrivato nel “Dragon Age Day”, il 4 dicembre, che ha aggiornato sullo stato dei lavori del titolo.

Vogliamo farvi sapere che stiamo lavorando duramente nel costruire la prossima esperienza in giocatore singolo di Dragon Age.

Dragon Age 4 confermato come esperienza single-player, ma quando lo vedremo?

Inoltre, BioWare ha affermato che non ci saranno ulteriori aggiornamenti sul gioco prima del 2022, cosa che ci riesce davvero difficile credere. Il palco dei The Game Awards è sempre stato protagonista di nuovi aggiornamenti sul titolo e forse, semplicemente, l’azienda non vuole far alzare inutilmente l’asticella dell’hype. L’unico grande peccato è sapere con certezza che Dragon Age 4 è ancora davvero troppo lontano per le nostre corde. Sappiamo essere pazienti, in ogni caso, l’importante è che esca bene.

Intanto, i fan del franchise possono sedersi comodi e tranquilli e star sereni: Dragon Age 4, nelle intenzioni di BioWare, è un gioco votato al single-player. Staremo a vedere che cosa ne verrà fuori, voi fateci sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!