The Game Awards 2021: crossover tra Fortnite e Matrix in arrivo?

Il dejà vu di Neo è una tempesta ciclica: l’anticipazione di The Game Awards 2021 è il chiacchierato crossover tra Matrix e Fortnite

Lo staff di The Game Awards è stato molto occupato nel far pubblicità a The Matrix Resurrections, ma parrebbe che sia previsto un incontro con Fortnite. Per quanto l’idea di schivare i proiettili nel battle royale di Epic Games sia molto allettante, l’annuncio dell’account ufficiale dell’evento su Twitter sembra suggerire che l’arrivo di Neo sull’isola sia tutto fuorché lontano. Con tempismo sospetto vista l’imminenza del prossimo trailer del film, il tweet allude a degli annunci “EPICI”. E no, non abbiamo dimenticato il caps lock; a quanto pare è proprio il post a voler porre l’accento sul nome di un certo publisher.

Fortnite x Matrix potrebbe essere realtà: una delle sorprese di The Game Awards 2021?

Quindi, ricapitolando, l’account ufficiale di The Game Awards ha parlato di qualcosa di “Epic” senza alludere a Fortnite, ma ponendo l’accento su Matrix. Vista la skin di John Wick nel gioco, non sarebbe proprio al di fuori del reame della possibilità aspettarsi che Keanu Reeves appaia sull’isola in una nuova veste. Ed è per questo che il toto-skin è già partito tra i fan di entrambe le IP: c’è chi punta sull’arrivo dell’Eletto come solista, e chi invece già sogna di conquistare una Vittoria Reale con uno “schiva questo” nei panni di Trinity. Ecco il tweet che ha fatto cadere il vaso a tutti i fan.

Tomorrow, it’s #MatrixMonday with the debut of the second trailer for The Matrix Resurrections, ticket sales, and other EPIC announcements  Stay tuned. #TheMatrix #TheGameAwards The Matrix Resurrections – 12.22.21 #TheMatrix pic.twitter.com/dc8GM5SJlh — The Game Awards (@thegameawards) December 6, 2021

Non è per citare la saga di film, ma è a questo punto che ci chiediamo “cosa è reale, e cosa non lo è?” Rumor e congetture si stanno amalgamando parecchio nelle ultime ore, specie alla luce di un vago teaser. La cosiddetta “esperienza di Unreal Engine 5” intitolata The Matrix Awakens si è infatti appena mostrata in una brevissima clip da quindici secondi, che ha messo in discussione ogni “ovvio” legame con l’altra IP. Per ora non possiamo far altro che aspettare di fare le ore piccole, come ormai avviene ogni dicembre, nelle prime ore di venerdì 10.

Ora sta a voi dirci la vostra: siete pronti a stare svegli con la pillola rossa? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.