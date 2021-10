Halo Infinite: oggi verrà mostrata la campagna single player

Microsoft ha finalmente deciso di svelare la campagna single player di Halo Infinite, in uno showcase del gioco programmato per oggi

Halo Infinite è il nuovo titolo della saga sviluppato da 343 Industries e Microsoft, e si è fatto vedere alla Gamescom senza però rivelare alcuna nuova informazione riguardo la modalità single player, parte fondamentale per i fan più storici del gioco. L’ultimo trailer inerente la storia della campagna si trova ormai ad un anno di distanza, e quest’attesa si è fatta sempre più estenuante per i videogiocatori. Il titolo ricevette inizialmente numerose critiche per lo stile visivo decisamente poco consono ad un Halo, ma lo studio videoludico ha provveduto a sistemare la situazione piuttosto rapidamente, mostrando degli screenshot esemplificativi.

La data dello showcase per la storia single player nella campagna di Halo Infinite

Anche se pochi giorni fa sono stati rivelate le setting ufficiali che si potranno impostare, il supporto per l’ultrawide che avrà il gioco al lancio, ed il titolo abbia ricevuto un forte apprezzamento della modalità multiplayer con la beta, tutto ciò non ha fermato il desiderio di approfondire ulteriormente la campagna di Halo Infinite, tant’è che molti fan si erano aggrappati alle speranze alimentate dal leaker Tom Henderson, che aveva svelato come ben presto ci sarebbero state nuove informazioni da parte di Microsoft.

E dunque adesso pare sia giunto il momento: lo studio 343 Industries, dopo aver ribattuto più volte come avrebbe presentato la campagna di Halo Infinite una volta ultimate le fasi più critiche di sviluppo, avrà modo di dare visione ai fan del lavoro svolto negli ultimi anni, attraverso uno showcase della storia single player programmato per oggi pomeriggio, alle 15:00 (ora italiana). Viene dichiarato come il gioco avrà un “aspetto fresco”, ed introdurrà i giocatori verso “una vera libertà da Spartan nell’esperienza di Halo più grande, vastamente aperta e colma di avventure vista finora”.

Halo Infinite uscirà l'8 dicembre su Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC e sarà disponibile sul Game Pass sin dal day one.