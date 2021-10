Xbox: oltre 100 titoli giocabili ovunque con controlli touch-screen

Xbox Game Pass Ultimate espande la libreria di giochi che supportano i controlli touch, rendendoli giocabili anche su mobile

Microsoft sta cercando di costruire un’ecosistema il più espanso possibile tra i vari dispositivi esistenti, estendendosi dalle console ai PC, fino ai tablet ed agli smartphone. Gli obiettivi che si è posta l’azienda sono piuttosto espliciti: vogliono rendere possibile giocare ovunque, con qualunque sistema. Un’idea a cui si è accodata anche Nvidia con GeForce NOW e Steam, quest’ultimo annunciando lo Steamdeck, prima “console” vera e propria del noto store di Valve. Tornando a parlare di Xbox, questo mese ha ottenuto un aggiornamento di sistema su tutte le piattaforme, implementando finalmente, tra le varie cose, anche la modalità notte ed il 4K su Xbox Series X, ed ha ampliato ulteriormente il numero di giochi che supportano i controlli touch.

Oltre 100 titoli Xbox Game Pass Ultimate supportano i controlli touch

La notizia riguardo ai controlli touch è stata mandata via mail ai giocatori, mostrando nel dettaglio i titoli disponibili a questa funzione nella libreria di Xbox Game Pass Ultimate. In essa, tra i giochi adesso presenti si vanno ad aggiungere anche Hades, Psychonauts, Scarlet Nexus, Yakuza, Sea of Thieves, Halo e molti altri, raggiungendo la cifra di oltre 100 videogiochi. Nella mail, Microsoft afferma come i titoli fruibili con controlli touch screen giocabili su telefoni, tablet e PC Windows stiano aumentando sempre di più con lo Xbox Game Pass Ultimate, e di aver voluto portare questa feature nei titoli più amati dai fan, rimuovendo la necessità obbligatoria di un controller per fruirne.

In questo modo, si potranno giocare titoli di qualità mediante i controlli touch di Xbox anche sui telefoni Apple e qualunque altro smartphone o tablet. Su schermo è possibile modificare l’impostazione dei comandi, perfezionandoli a seconda delle proprie esigenze e stile di gioco, vivendo un’esperienza differente dal dover utilizzare un controller esterno. Questa nuova funzione è inoltre parte della beta di Xbox Cloud Gaming, tecnologia che mira a far giocare sui propri dispositivi attraverso il Game Pass Ultimate ed un controller compatibile attraverso il wifi o la ricezione del telefono. I titoli disponibili per adesso sono limitati a seconda della regione in cui ci si trova, ma in futuro potrebbero anche essere espansi ulteriormente.

Continuate a seguirci su tuttoteK per altre notizie sui videogiochi, e date un’occhiata allo store di Instant Gaming per nuovi titoli ad un prezzo ridotto.