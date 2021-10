XPG: il mouse Headshot e le RAM Genesis vincono il “Good Design Award”

XPG, fornitore di sistemi gaming annuncia che il mouse Headshot e la RAM Genesis DDR5 hanno ricevuto il prestigioso “Good Design Award”

Si tratta di un premio presigioso che XPG è riuscita a conquistare in ben due prodotti della sua gamma. Parleremo, infatti, del mouse Headshot e della RAM Genesis DDR5. Vediamoli più in dettaglio per scoprire cosa ha spinto i giudici a impreziosire questi due prodotti del premio “Good Design Award 2021“.

XPG Headshot

Si tratta di un mouse unico nel suo genere prodotto tramite stampa 4D. Questa tipologia di stampa viene usata per creare la struttura del mouse con un esterno reticolato che garantire leggerezza e robustezza. Tramite questa tecnologia si può personalizzare per adattarsi all’ergonomia della mano di ogni gamer. I tre punti di forza sono sicuramente leggerezza, ergonomia e design. Questo mouse di XPG, oltre al “Good Design Award” ha recentemente vinto anche il premio di design più influente di Taiwan, il “Golden Pin Design Award“.

XPG Genesis DDR5

Si tratta di RAM di nuova generazione che mirano ad offrire prestazioni di livello ai gamers. Si posizionano come modulo DRAM di fascia alta, sfoggiando un aspetto e un design di alta qualità. Iconici i trattamenti superficiali in metallo, uno lucido e uno opaco. Il modulo, inoltre, utilizza scanalature e linee geometriche intersecanti e una superficie smussata per un tocco di classe in più.

