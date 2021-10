Eagle Pictures: le novità home video del mese di Novembre 2021

E agle Pictures: le novità home video del mese di Novembre 2021, che comprendono Spy-Story, Cofanetti da collezione, anime cult e imperdibili serie tv

Grazie ad Eagle Pictures, nel mese di Novembre 2021, in home video ci saranno tantissime novità che noi gentilmente vi mostreremo, rivelandovi, date d’uscita, formazioni di cast, e progettazioni di come le riprese sono state divise.

L’ombra delle spie

Partiamo dal film “l’ombra delle spie”, in arrivo il 3 novembre 2021, un coinvolgente ed affascinante Spy-story, ispirato alla reale vicenda di Greville Wynne, interpretato da Benedict Cumberbatch, nel ruolo dapprima di uomo d’affari inglese, il quale durante il periodo della Guerra Fredda viene reclutato come spia britannica dall’MI 6, un intelligence per ottenere informazioni. Il reclutamento di Greville Wynne, nel corso della storia lo porta a seguire vie pericolose, rischiando più volte la sua vita, pur di salvare il mondo da una catastrofe nucleare. L’ombra delle spie è un film diretto da Dominic Cooke, che sarà disponibile, in DVD, Blu-ray e 4K.

Il caso Minamata

Il secondo film in uscita è “Il caso Minamata” conseguente alla stessa data d’uscita del film citato prima. Il 3 Novembre 2021, di Andrew Levitas, che annuncia il ritorno della grande star, Johnny Depp, finalmente di nuovo sul grande schermo. Qui Depp si immedesimerà nel ruolo di un fotografo W. Eugene Smith. Ambientato negli anni ’70, Smith, si reca in Giappone per un servizio affidatogli da Ralph Graves Smith, direttore della rivista Life. Smith, dovrà documentare lo scandalo di una malattia che ha colpito una comunità sulla costa, per avvelenamento da mercurio, provocato dalla Chisso Corporation, mentre la polizia ed il governo mettono a tacere il tutto. Anche il caso di Minamata, si potrà trovare in DVD e Blu-ray.

Every breath you take- senza respiro

Successivamente il 17 Novembre 2021 sarà la volta di “Every breath you take- senza respiro”. Narra la storia di Philip Clark, interpretato da Casey Affleck un giovane psichiatra che poco alla volta vede crollarsi il mondo addosso, sia quello professionale che quello personale. Questo succede perché una delle pazienti del protagonista si suicida e lui si tormenta per non essere stato in grado di salvarla. Ma la vita di Philip va a peggiorare ulteriormente quando un certo James (Sam Claflin) fratello della vittima, va ad insediarsi nella sua vita. Perché James accusa il dottore della morte della sorella, cominciando così a rendere un inferno la vita di Philip, prima facendo amicizia con la figlia e poi corteggiando la moglie. Solo per distruggere la famiglia Clark. La pellicola è diretta da Vaughn Stein, trattando di un profondo thriller psicologico che affronta la tematica di un trauma in modo autentico e coinvolgente. Disponibile anch’esso in DVD e Blu-ray.

Tokyo godfather

Inoltre sempre il 3 Novembre 2021, arriva la collana GREEN, targata Eagle Pictures con la nuovissima uscita di: Anime green Blu-ray. Che sarà disponibile in confezioni ecologiche e riciclabili, con all’interno anche tre card da collezione. Ideata, creata e diretta da Satoshi Kon, è ambientata nel periodo di Natale, proprio alla Vigilia, dove tre vagabondi trovano nei rifiuti, una bellissima neonata. Decidendo così di mettersi alla ricerca dei genitori della piccola. Tutto ciò sarà l’inizio di una meravigliosa avventura che li metterà a dura prova, di fronte al loro passato il quale cambierà per sempre il loro futuro.

Woody Allen Collection- il buono il brutto, il cattivo

Poi sempre dal 17 Novembre 2021, con la collana Green di Eagle Pictures, ci sarà “Woody Allen Collection“, un cofanetto contente 8 film in DVD. E sono: “Anything Else“, “Hollywood Ending“, “Basta che funzioni“, “Match Point“, “Scoop“, “Vicky Cristina Barcelona“, “To Rome With Love” e “Midnight in Paris“.

Nella stessa data avremo: il cofanetto di Maestro Sergio Leone con la Trilogia del Tempo, un edizione a tiratura limitata, con all’interno gli ultimi tre film, in formato Blu-ray, il tutto allegato con un esclusivo libro di 30 pagine con dentro la sceneggiatura originale di “C’era una volta in America“.

E ancora, dal regista Maestro Sergio Leone per la collana 4KULT di Eagle Pictures, “il buono, il brutto, il cattivo“, una riedizione in formato 4K + Blu-ray + DVD, con all’interno una card da collezione numerata. La storia tratta di tre uomini privi di scrupoli, che vivono in maniera inetta e senza ideali in cui credere. Sono Tuco (il brutto), Joe (il buono), e Sentenza (il cattivo). Quest’ultimo è alla ricerca di un tesoro nascosto nella tomba di un signore che si chiama Bill Carson, ma per vie traverse sono il buono ed il brutto a trovare le varie informazioni necessarie per scovare il bottino, ma nessuno dei tre si fida dell’altro, nè tanto meno hanno l’intento di dividersi il denaro, così comincia la caccia al tesoro separatamente, fino a quando i tre si ritrovano nel cimitero per la resa dei conti.

Hannibal

E per ultimo “Hannibal”, in uscita il 24 Novembre 2021. Hannibal Lecter interpretato dal primo Hannibal Mads Mikkelsen, un brillante psichiatra dell’FBI, affiancato da un profiler criminale, Will Graham, che ha il dono speciale di riuscire ad entrare in empatia con chiunque e riuscire a mettersi nei suoi panni. Che dopo un lungo caso ed estenuante caso alla caccia di un serial killer decide di andarsene. Ma il capo Jack ha un disperato bisogno di lui per risolvere i casi difficili. Quindi arruola Graham e Lecter. Ma Hannibal Lecter che è Hannibal Lecter, vede questi spietati assassini con occhi diversi con una concezione diversa dalla legge, mentre il povero Will cattura serial killer in circolazione, inconsapevole di averne uno proprio al proprio fianco. Disponibile in DVD e Blu-ray.

E voi quale state aspettando per primo? Fatecelo sapere nei commenti.

