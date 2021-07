Steam: una feature sarà rimpiazzata in vista dell’uscita di Deck

Steam scappa con Deck e si rifà il guardaroba: una feature fondamentale viene cambiata con l’equivalente proposto dalla neonata console

L’arrivo di Steam Deck, prima vera console di Valve, porta con sé anche una feature che non vedremo più nel marketplace per PC. Non vogliamo tediarvi con il vapore della retorica, quindi taglieremo corto: si tratta dell’interfaccia simil-console, Big Picture Mode. Un rappresentante di Valve ha confermato che una storica funzione del negozio online passerà il testimone a quella nata per una console vera e propria. Il guanto a Nintendo Switch, del resto, è stato ormai lanciato; tanto vale regolarsi di conseguenza e portare il cambiamento migliore sulla piattaforma PC su cui il team di sviluppo ha trovato successo.

Feature storiche addio: l’interfaccia di Deck rifà il look a Steam

Sui forum ufficiali, austinp_valve di (appunto) Valve ha confermato che l’interfaccia di Steam Deck rimpiazzerà la sua feature equivalente, ovvero il menù navigabile da controller di Big Picture Mode. I dettagli per ora latitano, ma si tratta di un upgrade più che tangibile. Quando sarà ufficialmente uscito il nuovo hardware, sarà possibile per i puristi del PC non rinunciare al fascino delle interfacce viste su console. Non tutti potrebbero essere attirati dai costi o anche solo dall’idea di gioco portatile, ed evidentemente Valve ha voluto pensare anche a questo.

Come potete vedere qui sopra, Big Picture Mode è stata disponibile inizialmente con una beta nel 2012. La console sarà invece spedita a dicembre a tutti coloro i quali sono riusciti a prenotarla. Per tutti gli altri, invece, converrà mettersi il cuore in pace: il mercato sordido del bagarinaggio sta già provvedendo a guastare la festa ai giocatori, e a meno che Valve non riesca ad essere tempestiva quanto Sony (lo abbiamo accennato ieri) sarà meglio che gli irriducibili della “razza suprema” si preparino a pagare un conto salatissimo.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate della feature? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.