GTA: Dr. Dre e Snoop Dog stanno creando canzoni per un nuovo gioco

Le indiscrezioni di Snoop Dog riguardo la nuova musica di Dr. Dre in un gioco di GTA tornano a far parlare di un nuovo capitolo della serie

Rockstar non si è ancora pronunciata riguardo un seguito di GTA V, e l’impegno che adesso sta prendendo verso la trilogia annunciata di recente sembra allontanare sempre di più i rumors e le teorie più disparate che coinvolgevano GTA VI. Tra le varie ipotesi, si pensava anche ad una partecipazione del rapper Dr. Dre, che è stato già incluso nella saga di Grand Theft Auto con i suoi brani ascoltabili nei vari canali radio del gioco. Inoltre, Rockstar ha spesso introdotto anche personaggi ispirati ad individui realmente esistenti, come Phil Collins in Vice City Stories. Adesso, grazie alle parole di Snoop Dog si pensa che il nuovo gioco di GTA possa includere nuovamente le creazioni di Dr. Dre, o il rapper stesso.

Un nuovo gioco di GTA sarà il palco scenico per le canzoni di Dr. Dre?

Nel corso di un’intervista a Rolling Stone, Snoop Dog dice di star collaborando con Dr. Dre a della musica che quest’ultimo starebbe producendo per quello che potrebbe essere un nuovo gioco di GTA. L’artista sostiene che i nuovi brani del suo collega e amico otterranno la loro prima uscita attraverso il gioco, ma non è chiaro se si stesse riferendo propriamente ad un prossimo capitolo di GTA, o se magari le musiche verranno aggiunte alla modalità online, o perché no, alla stessa trilogia annunciata pochi giorni fa.

Inoltre, a giugno su uno dei forum dedicati a GTA un insider aveva segnalato come Take-Two avesse registrato, a fine 2020, il dominio del sito rapponator.com, simile al Beaterator creato da Rockstar Games. La teoria dell’insider è che questo nuovo mixer di musica sia necessario al nuovo titolo, e che potrà essere usato per le collaborazioni con altri artisti. Inoltre, possiamo ricordare come Dr. Dre sia già stato aggiunto nella modalità multigiocatore di GTA V attraverso la rapina di Cayo Perico, e nella storyline della modalità online. Rockstar ha da sempre accennato in modo più o meno evidente a varie opere artistiche e musicali, e potrebbe darsi che queste azioni stiano impostando davvero un prossimo scenario.

