GTA 5: upgrade per alcuni veicoli tra le novità per PS5 e Xbox Series X/S

Pur essendo passati ben otto anni, e due generazioni di console, dal lancio di GTA 5, il titolo Rockstar continua ad avere un posto speciale nel cuore degli appassionati di videogame, come dimostra anche l’attesa spasmodica che si registra attorno all’iterazione next gen di questo fortunato capitolo del brand. Un aggiornamento che si preannuncia ricco di novità tecniche, come il miglioramento delle performance e della resa visiva generale. Non mancheranno, comunque, anche delle importanti novità lato gameplay, come dimostra il tweet che vi proponiamo nella news, che cita esplicitamente la possibilità di applicare degli upgrade ai veicoli.

Oltre al gioco base, quando il titolo Rockstar Games farà il suo debutto su console di nuova generazione, il prossimo 11 di Novembre, i player potranno mettere le mani anche su di una versione dedicata del popolare Grand Theft Auto Online. Ed è proprio al comparto multigiocatore della produzione che è dedicato il tweet di cui vi abbiamo appena accennato, e questo è il testo relativo alle implementazioni in questione:

When GTA Online launches on PlayStation 5 and Xbox Series X|S later this year, select vehicles will be upgradable with all new speed improvements and more.

These special upgrades will be available only on PS5 and Series X|S versions of GTAV — stay tuned for more details. pic.twitter.com/R9SS2miSC8

— Rockstar Games (@RockstarGames) July 18, 2021