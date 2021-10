PS5: le vendite totali ammontano a 13,4 milioni di pezzi

Un nuovo report ha confermato come le vendite totali di PS5 ammontino a 13,4 milioni di unità, mentre gli abbonati a PS Plus sfiorano i 50 milioni di iscritti

Nella giornata di ieri, Sony ha reso noto che la sua divisione games e network ha generato dei ricavi pari a 5,86 miliardi di Dollari, con dei profitti che fanno registrare un guadagno di 0,75 miliardi, il tutto nel periodo compreso tra Luglio e Settembre 2021. Come dimostra la tabella che trovate nella news, fornita da Resetera, si tratta del miglior secondo trimestre per quanto riguarda PlayStation, relativamente alle vendite ed ai ricavi, ed il secondo miglior risultato di sempre se consideriamo i periodi esterni alla finestra delle vacanze invernali. Il tutto, comunque, ha fatto registrare una flessione del 21% su base annua, anche se il risultato finale relativo alle vendite complessive di PS5 è decisamente positivo.

PS5 fa registrare ottime vendite totali

Durante i tre mesi in esame, Sony ha confermato di aver venduto 3,3 milioni di unità della sua nuova console, facendo registrare un incremento di 1 milione rispetto al piazzato del primo trimestre 2021. Il che porta il totale di pezzi commercializzati a 13,4 milioni. Per fare un piccolo confronto, PS4 ha registrato 200.000 console vendute nello stesso periodo, rispetto al milione e mezzo dello scorso anno.

Relativamente ai giochi, i totali complessivi di PS4 e PS5 ammontano a 76,4 milioni, sempre nel trimestre in oggetto, facendo registrare una flessione rispetto agli 81,8 milioni dell’anno precedente. Di questi, 7,6 milioni sono stati di titoli first party (in calo anche in questo caso, se consideriamo i 12,8 milioni del medesimo arco temporale del 2020).

Ad oggi, il titolo ad aver fatto registrare le vendite migliori, per quanto riguarda i first party, è Spider-Man: Miles Morales (6,5 milioni), seguito da Demon’s Souls (1,4 milioni) e Ratch & Clank: Rift Apart (1,1 milioni). Per quanto riguarda gli iscritti a PlayStation Plus, il numero di abbonati è aumentato di circa 1 milione di unità dal primo trimestre 2021, portando il totale di utenti a 47,2 milioni, con un incremento rispetto al solito periodo dell’anno precedente pari a 2,2 milioni. Di riflesso, gli utenti attivi di PlayStation Network sono calati per il terzo trimestre di fila: parliamo 104 milioni di giocatori, rispetto ai 105, 109 e 114 dei precedenti archi temporali.

Ci troviamo, comunque, a parlare del secondo quarto più profittevole di sempre, trainato principalmente da PlayStation, musica e prodotti elettronici, per quanto il tutto sia stato influenzato dalla carenza di componenti dovuta alla pandemia in atto.

A dispetto di ciò, durante l’ultima riunione degli azionisti, il CFO della compagnia Hiroki Totoki ha confermato che Sony si è assicurata sufficienti semiconduttori, così da poter raggiungere gli obbiettivi di vendita dell’anno fiscale, fissati a 14,8 milioni di Ps5 piazzate.

