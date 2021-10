State of Play ottobre: We Are OFK è un gioco-video musicale interattivo

Durante lo State of Play di ottobre, tra i vari nuovi titoli è stato presentato anche il particolare gioco We Are OFK

Allo State of Play di ottobre ci sono state novità riguardanti vari giochi, soprattutto indie. Abbiamo visto un video esteso di Little Devil Inside, oltre anche al nuovo gioco simile alle meccaniche di Among Us, chiamato First Class Trouble, ed anche numerosi altre opere che potete vedere attraverso questo articolo. Tutti i titoli visti allo State of Play sono stati creati da sviluppatori esterni di Sony, e tra essi vi è anche We Are OFK, il nuovo gioco di uno dei designer di Hyper Light Drifter, creative director di Team OFK e membro della casa di sviluppo-band indie-pop OFK, che si era già fatta ascoltare durante i Game Awards 2020.

We Are OFK: un mix di video musicali, messaggi ed interazioni mostrato allo State of Play

In un post aggiunto al PlayStation Blog successivamente allo State of Play, Teddy Dief parla in un’intervista riguardante We are OFK insieme ad Itsumi Saito, altro membro del gruppo musicale, con il ruolo di pianista e manager di OFK. Itsumi afferma come in molti giochi le storie siano caratterizzate da antagonisti come creature mostruose, soldati, o compagnie malvagie. Eppure, la storia che racconteranno loro non parlerà di tutto ciò: il cattivo di We Are OFK è la difficoltà che si incontra quando si tenta di creare qualcosa. Si vuole narrare di quanto sia difficile creare musica, videogiochi, arte, video, racconti. In We Are OFK, si scoprirà come la band si sia raggruppata a Los Angeles, e di come sia ancora rimasta in piedi nonostante tutto.

Teddy esprime l’empatia che lo studio di sviluppo ha avuto per la storia di Itsumi, poiché hanno trovato numerosi aspetti risuonanti in essa per quanto riguarda la creazione di videogiochi e nel fare animazione. We Are OFK si dividerà in cinque episodi, contenenti dei dialoghi totalmente doppiati, insieme alla possibilità di mandare messaggi di tipo sentimentale, spammare emoji, partecipare a chat con argomenti alquanto spinti. Inoltre, ci saranno anche cinque video musicali interattivi, con le nuove canzoni di OFK. Il gioco uscirà su PS5 e PS4 nel 2022, ma non è stata definita una data precisa, se non che verrà lanciato in concomitanza con l’E.P. di debutto degli OFK.

Continuate a seguirci su tuttoteK per altre notizie videoludiche, e date un’occhiata al sito di Instant Gaming per nuovi giochi ad un buon prezzo.