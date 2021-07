Genshin Impact: presentata la versione 2.0 che includerà la regione di Inazuma

Il famoso free-to-play Genshin Impact è pronto al nuovo aggiornamento che introdurrà l’attesa regione di Inazuma

Nella giornata di oggi MiHoYo ha presentato il nuovo aggiornamento di Genshin Impact, che vedrà finalmente il debutto dell’attesa regione di Inazuma. Questa regione, ispirata dalla cultura e dal folklore nipponico, debutterà il prossimo 21 luglio su tutte le piattaforme su cui il titolo free-to-play è attualmente disponibile. Un trailer della durata di ben cinque minuti riassume tutte le novità che vedremo all’interno della versione 2.0 del gioco, che includerà nuovi nemici e soprattutto diversi nuovi personaggi tra cui due attesi cinque stelle provenienti dalla nuova regione.

Genshin Impact presenta le novità della regione di Inazuma

Nella versione 2.0 di Genshin Impact sarà introdotta finalmente la regione di Inazuma, luogo di cui si parla da molto tempo, che porterà avanti anche la storia principale del gioco. Nella nuova patch in arrivo il 21 luglio saranno introdotte però soltanto tre delle sei isole che compongono questa nuova regione, segno che la storia legata a questo luogo proseguirà ancora in nuove patch future. Nonostante questo ci sarà molto da esplorare in queste nuove terre, tra enigmi, nuovi nemici e poteri inediti per il nostro personaggio principale. Il o la protagonista infatti potranno ora utilizzare i poteri legati all’elettricità, elemento dominante della regione di Inazuma, che si aggiungono a quelli del vento e della terra già disponibili.

Ci saranno inoltre nuove boss battle, come il Pyro Hypostasis e nuovi costrutti militari. Inazuma saprà conquistare i fan anche per gli splendidi paesaggi che possiamo vedere nel trailer. Le terre dominate dallo Shogun sono infatti molto suggestive e accattivanti. Dalle prime informazioni sulla storia, scopriamo anche che un conflitto è prossimo a scoppiare in queste terre. A causa dell’editto dello Shogun, che vieta a chiunque di utilizzare la propria visione, si è formato uno schieramento di ribelli non contento del pugno di ferro che ora vige sulle terre di Inazuma. Il nostro (o la nostra) protagonista verranno coinvolti in questi eventi che sconvolgeranno le terre di Inazuma.

Infine in arrivo anche nuovi personaggi nei prossimi Banner del titolo. Nella versione 2.0 arriveranno due personaggi da 5 stelle e uno da 4: la prima è Kamisato Ayaka, figlia del capo della commissione Yashiro sotto gli ordini dello Shogun. La giovane combatte con una spada e utilizza la propria visione d’elemento ghiaccio tramite il suo ventaglio. Il secondo personaggio da 5 stelle è invece Yoimiya, un’arciera d’elemento fuoco che è maestra nei fuochi d’artificio. Il personaggio a quattro stelle sarà invece Sayu, una ninja che combatte con una claymore e utilizza l’elemento vento.

