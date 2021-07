CoD Black Ops Cold War: la nuova mappa Mauer der Toten

Tramite comunicato stampa, Activision ha svelato, con un nuovo trailer, la mappa della modalità Zombies di CoD Black Ops Cold War, Mauer der Toten

Call of Duty: Black Ops Cold War e Warzone stanno procedendo di pari passo sulla strada del successo e dei numeri. Come praticamente ogni capitolo della serie di Activision, l’accoglienza del pubblico è stata straordinaria e le vendite parlano da sole. Ovviamente, l’azienda sta supportando il franchise con aggiornamenti periodici e da metà giugno siamo ufficialmente nella Season 4. Tramite comunicato stampa, Activision ha condiviso con noi il trailer della nuova mappa dedicata alla modalità Zombies, Mauer der Toten. La mappa sarà disponibile a partire dal 15 luglio, quando andrà live l’aggiornamento di metà stagione di Call of Duty: Black Ops Cold War.

Recentemente, un report ha anche affermato che il supporto a Black Ops Cold War continuerà ancora molto a lungo, anche dopo il lancio del capitolo successivo della serie. Quest’ultimo, stando sempre allo stesso report, non dovrebbe essere così lontano dall’uscita. Tornando all’argomento di questo articolo, invece, vediamo insieme il nuovo trailer dedicato a Mauer der Toten, che potete visualizzare dal player che trovate proprio qua sotto.

CoD Black Ops Cold War ci porta a Mauer der Toten: la nuova invasione zombie ha inizio

Mauer der Toten ci porterà in un ambiente cittadino, uno di quelli pieni di strade con tantissimi veicoli in rovina e cadaveri, edifici distrutti, tunnel stretti e claustrofobici e piccoli passaggi che ci porteranno da un tetto all’altro. Tutto questo, ovviamente, condito dalla solita enorme quantità di zombie di variegate dimensioni e forme.

Mauer der Toten sarà rilasciata all’interno della modalità Zombies di CoD: Black Ops Cold War con l’aggiornamento mid-season. Vi ricordiamo che il titolo è disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X | S, Xbox One e PC. Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!