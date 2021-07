Molte persone hanno deciso di iniziare a giocare a poker mentre erano in quarantena. La domanda che si fanno in molti è, si può guadagnare realmente giocando a poker online?

Ci sono molti modi per fare soldi sul web, e il poker online è sicuramente legittimo per farlo. In effetti, ci sono migliaia di professionisti che giocano a poker online ogni giorno e guadagnano bene.

Pertanto, per rispondere subito alla domanda sull’argomento, sì, puoi guadagnarti da vivere giocando a poker online. Tuttavia, questa non è affatto la domanda giusta da porre, quindi lasciami fare subito una piccola correzione.

La domanda giusta dovrebbe essere questa: quanto è difficile guadagnarsi da vivere giocando a poker sul web?

Ora, questo è sicuramente qualcosa che non ti piacerà. È piuttosto difficile e richiede molta pratica, dedizione e sacrificio.

Il poker online è un lavoro?

Una cosa che dovresti capire è che guadagnarsi da vivere giocando a poker online significa accettare che questo tipo di attività è un lavoro in cui devi esibirti eccezionalmente bene per guadagnare il tuo stipendio.

Pertanto, se lo consideri solo un passatempo interessante, potresti guadagnare qualcosa e perderne un po’, ma non sarai in grado di guadagnarti da vivere. Non appena capisci che devi dedicarci tempo, energia e denaro, sei sulla strada giusta per diventare un giocatore di poker professionista.

Capire come guadagnare dal poker online

Guadagnare giocando a poker significa capire come scorre il denaro all’interno di questo gioco.

La prima cosa da tenere in considerazione è che la maggior parte delle persone gioca sui siti poker per divertimento. Alcuni potrebbero essere bravi, ma la realtà è che molti di loro sono pesci. Mirare al pesce è qualcosa che fanno tutti i professionisti, poiché è quasi un certo profitto. I giocatori che capiscono come giocare contro giocatori nuovi e inesperti hanno un terreno solido da cui possono decollare e giocare a poker.

Tuttavia, giocare contro i pesci non è sicuramente la tua principale fonte di reddito. Una volta che hai abbastanza capitale da investire nel gioco, sarai in grado di vedere rendimenti più elevati. In poche parole, giocare a tornei e cash game a bassa posta non è così redditizio come giocare a quelli ad alto rischio. Se sei abbastanza bravo da battere gli avversari con puntate alte, puoi guadagnare più soldi.

Una delle cose importanti che devi capire immediatamente se vuoi guadagnare soldi con il poker online è che la varianza non dovrebbe influire su di te. I giocatori di poker professionisti sanno che potrebbero perdere l’intero stack e sono pronti a subire una tale perdita a breve termine.

In altre parole, accettano che l’elemento fortuna sia un fattore inevitabile nel giocare a poker e che avranno periodi in cui perdono più di quanto vincono.

Spesso è molto rischioso

Non importa quanto diventi bravo, ogni giocatore professionista sul web che guadagna molti soldi in questo modo è pronto a rischiare. Quando ci pensi, il rischio è una parte inevitabile dell’avvio di qualsiasi attività commerciale. In effetti, fa parte della vita e, come tale, è presente nel gioco del poker.

Immagina di avviare un’attività che offre prodotti per atleti professionisti. L’hai iniziato a dicembre 2019 e la tua attività ha iniziato subito a crescere, poiché gli atleti più quotati hanno acquistato i tuoi prodotti. Poi, all’improvviso, arriva una pandemia che blocca tutti gli eventi sportivi. Sei senza soldi, ma quello era il rischio che eri disposto a correre.

Lo stesso vale per il poker. Anche se la pandemia potrebbe non influenzarlo realmente, ci sono molti modi che possono farti uscire dai binari prima ancora di iniziare. La buona notizia è che più ti alleni e più studi, l’elemento fortuna avrebbe un impatto minore sul tuo gioco.

Avrai molto da studiare

Essere un giocatore di poker online di successo è qualcosa che richiede di guardare centinaia di video e leggere decine di libri sul poker. Il poker è un gioco semplice in superficie, ed è sicuramente divertente giocarci di tanto in tanto.

Tuttavia, ci sono molte conoscenze teoriche che devi acquisire prima di poterti definire un giocatore professionista. Molti grandi giocatori di poker, come lo stesso The Godfather of Poker, hanno “scritto libri utili” che sono spesso considerati letture obbligatorie per tutti i giocatori che vogliono andare pro.

Ciò di cui tratta la maggior parte di questi libri è la matematica, e prima lo accetti, meglio diventerai. Giocare a poker sul web come professionista significa avere a che fare con un sacco di numeri, statistiche, probabilità e quant’altro. Significa essere in grado di calcolare il miglior risultato possibile della tua mano e prendere la decisione matematicamente più accurata.

Ci vuole tempo per padroneggiarlo. Non sto parlando di giorni o settimane, sto parlando di anni e anni di esperienza. Non devi essere un matematico di talento per farlo, devi solo capire subito questi processi e applicarli alle tue sessioni di poker online.

Considerazioni finali: il poker professionale NON è per tutti

Che ci piaccia o no, nasciamo con determinati talenti. Anche se sono d’accordo che il talento è del 2% e il duro lavoro del 98%, capisco anche che quelli senza quel 2% di talento non sarebbero mai in grado di esibirsi al 100%. Purtroppo, guadagnare nel poker online per guadagnarsi da vivere richiede di essere tra i primi 10% o almeno i primi 20% dei giocatori sulla piattaforma che stai utilizzando. Per farlo, devi avere almeno un po’ di talento.

Ma cos’è esattamente un talento del poker? È la capacità di leggere le persone e le loro azioni. A volte è più simile all’intuizione che a un’abilità. Questo può essere appreso con il tempo, ma alcune persone richiederebbero molto più tempo per padroneggiarlo rispetto ad altri. Purtroppo, alcuni giocatori non lo padroneggiano mai.

Pertanto, l’approccio migliore per giocare a poker online è accettare il fatto che non è per tutti. Richiede una combinazione specifica di talento e duro lavoro che solo alcune persone hanno.