Genshin Impact: un nuovo leak svela la regione di Inazuma

Le tubature di Genshin Impact fanno acqua da tutte le parti: il nuovo leak di oggi contiene le prime tre isole della regione di Inazuma

Non sia mai che Genshin Impact passi troppo tempo per mostrarsi in un nuovo leak: la regione di Inazuma fa parte delle nuove sorprese emerse oggi. Non è poco quel che ormai sappiamo del prossimo aggiornamento del titolo ormai divenuto sempre più popolare, ma ora è quasi ufficiale: la versione 1.7 potrebbe portare con sé le prime isole dell’arcipelago da cui proviene anche Kazuha, che verrà distribuito a scaglioni (l’arcipelago, non Kazuha). Ormai gli aggiornamenti sono separati solo da un mese e mezzo tra uno e l’altro, e ora la prossima tappa della “roadmap” di MiHoYo si fa sempre più vicina.

La regione di Inazuma e le tre meraviglie del leak di Genshin Impact

Il leak viene da Genshin Report, fonte ormai affermata per le fughe di informazioni di Impact, che ci ha fornito la mappa della regione di Inazuma che potete trovare qui sotto. Come potete vedere, solo le prime tre isole sono visibili, sebbene comprensive di molte informazioni come segnalini per gli eventi e anche nomi delle location. Tuttavia, il leak originale comprendeva anche delle descrizioni per le isole Watatsumi, Seirai e Tsurumi, viste nell’anteprima del “Version 1.6 Special Program”. Le elenchiamo sotto la mappa emersa online nell’arco di queste ore.

Sull’isola di Watatsumi, la flora cresce rigogliosa ma lo fa con colori più vividi rispetto a quanto abbiamo visto fino ad ora. L’isola di Seirai sembra invece essere sopravvissuta ad un disastro naturale, e il suo centro è consumato da una tempesta senza fine. Infine, l’isola di Tsurumi è avvolta dalla nebbia, ed è rimasta inesplorata per molti lunghi anni. L’introduzione graduale sarà “tramite le patch del 2021 e quelle di inizio 2022”, quindi dovremo attendere prima di vedere completata la regione di Inazuma. In questi giorni dovremmo comunque vedere in un livestream tutte le novità in via più ufficiale.

In questi giorni dovremmo comunque vedere in un livestream tutte le novità in via più ufficiale.