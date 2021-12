AVM annuncia FRITZ!DECT 500, la nuova lampada targata FRITZ!

AVM ha annunciato la disponibilità sul mercato italiano di FRITZ!DECT 500, la nuova lampada LED targata FRITZ! disponibile sia colorata che bianca

Sul mercato Italiano è finalmente arrivata FRITZ!DECT 500, la nuova lampada LED intelligente a luce colorata e bianca di AVM. FRITZ!DECT 500 supporta lo standard DECT ULE per Smart Home e può essere facilmente integrata nella rete locale FRITZ! semplicemente premendo un pulsante. La lampada FRITZ!DECT 500 è compatibile con le prese E27, attualmente molto diffuse. FRITZ!DECT 500 è disponibile al prezzo suggerito al pubblico di 39,99 € iva inclusa.

La nuova lampada di AVM è adatta a ogni situazione

Grazie all’esteso spettro di colori e alla straordinaria luminosità, la nuova lampada a LED di AVM permette di scegliere la luce adatta a ogni circostanza. Sono a disposizione un’ampia gamma di colori e una luce bianca in diversi gradi di calore. Inoltre, grazie al controllo intelligente dell’illuminazione, è possibile regolare la luminosità adattandola così a diversi frangenti. Qui di seguito potrete trovare alcune delle caratteristiche principali di FRITZ!DECT 500:

Lampada LED a luce bianca e colorata

Gamma di colori completa per un’illuminazione personalizzata

Luce perfetta in ogni circostanza

Luminosità regolabile

Possibilità di cambiare colore e regolare la luminosità tramite FRITZ!App, FRITZ!Fon, PC, notebook o tablet

Accensione e spegnimento in modo automatico o manuale

Aggiornamenti automatici con nuove funzionalità

Standard wireless DECT ULE

La lampada FRITZ!DECT 500 può essere inoltre gestita in diversi modi: tramite l’impostazione di un programma orario, attraverso il FRITZ!Fon o tramite FRITZ!OS (a partire dalla versione 7.20). in più, FRITZ!App Smart Home permette di gestire da remoto i dispositivi connessi alla rete: un vero e proprio centro di controllo per la Smart Home.

