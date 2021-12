Fortnite, Capitolo 3: un video promozionale mostra la nuova mappa

L’atteso Capitolo 3 di Fortnite è dietro l’angolo, o per meglio dire, sotto l’Isola: la nuova mappa appare fugacemente in un teaser

Trattandosi di un titolo la cui fama gli è valsa non uno ma ben due cameo nelle produzioni Disney, non c’è da stupirsi se sono in tanti ad attendere Fortnite: Capitolo 3 visto che il cambio nello status quo comporta anche una nuova mappa. E i grandi cambiamenti non tarderanno ad arrivare, poiché il cambiamento stavolta sarà davvero totale. Epic Games ha già confermato di voler allestire un evento in-game speciale intitolato “The End”, previsto per sabato 4 dicembre alle dieci di sera, ora italiana.

Come ti cappotto la mappa: ecco la nuova isola di Fortnite nel Capitolo 3

In seguito al futuro scontro con la Regina dei Cubi, il Capitolo 2 nato dalle ceneri della vecchia mappa risucchiata in un buco nero lascerà il posto alla fase numero 3 di Fortnite, e la nuova stagione non mancherà di sorprenderci. Nel TikTok che vedete qui sotto, ci viene ricordato per un’ultima volta il look dell’Isola a cui ci eravamo ormai abituati prima di rivelare che l’invasione aliena mira a capovolgere completamente la placca su cui si trova il campo di gioco. Sotto l’Isola attuale, a quanto pare, si nasconde il teatro di tutti i nostri futuri scontri da questo weekend in poi.

Epic ha già confermato che l’evento “The End” supporterà gruppi di fino a sedici giocatori. Questa “playlist”, seguendo il glossario del battle royale, sarà disponibile come sempre trenta minuti prima che l’evento inizi (dalle nove e mezza in poi, dunque). Epic è stata lapidaria: “I giocatori e i creatori di contenuti che sperano di rivivere questo momento dovranno registrare ed archiviare il tutto perché i replay non saranno disponibili”. Proseguendo, il comunicato ci ricorda che le modifiche alle proprie impostazioni saranno disabilitate in seguito all’ingresso nell’evento. Siccome la stagione finirà con un giorno d’anticipo, chi effettuerà il login riceverà 225.000 punti esperienza.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di cosa ci aspetta? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.